Большим концертом отметит Полоцкая детская школа искусств свой юбилей

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большим совместным концертом выпускников, педагогов и учащихся 22 марта отметит свое 100-летие Полоцкая детская школа искусств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Торжество пройдет в городском Центре культуры "Полоцк" и соберет нынешних преподавателей, ветеранов педагогического труда и учеников. В концерте примут участие коллективы колледжа и его именитые выпускники. В программе вечера музыка почти от 20 коллективов и исполнителей. "На сцене представит свое мастерство лауреат международных конкурсов преподаватель Белорусской академии музыки, солистка Белгосфилармонии Надежда Лазуцкая; пианист лауреат конкурса имени Ференца Листа в Веймаре (Германия) Арсений Садыков. Выступят образцовый ансамбль народной музыки "Таўкачыкі", камерный оркестр "Европа-Центр" под руководством дирижера Раиля Садыкова, ансамбль скрипачей "Юные виртуозы", образцовый оркестр народных инструментов и другие", - рассказали в учреждении образования.

Во время торжества будут чествовать ветеранов, которые своим талантом развивали школу в разные годы, передавали знания новым поколениям.

Музыкальная школа Полоцка Витебской губернии была открыта 15 марта 1919 года согласно постановлению Внешкольного подотдела Полоцкого уездного отдела Народного образования. Сейчас в учебном заведении работают 9 отделений: фортепиано, струнных смычковых инструментов, музыкально-теоретических дисциплин, баяна и аккордеона, струнных народных инструментов, духовых и ударных, хореографии, общих инструментов и эстрадное отделение. В школе занимаются более 500 учащихся, ежегодно из ее стен выходит до 70 юных музыкантов.-0-