Большинство обращений граждан решаемы при детальном рассмотрении - сенатор

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Большинство обращений граждан решаемы при детальном рассмотрении. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов по итогам прямой телефонной линии.

По словам сенатора, события последних месяцев, связанные с эпидемиологической ситуацией в республике, не внесли существенных изменений в повестку прямых линий. Во время последнего диалога с жителями региона были затронуты традиционные темы. Как всегда актуальны трудоустройство, благоустройство территорий и разрешение трудовых споров. "Многие обращения граждан требуют элементарных разъяснений норм трудового законодательства и гражданского кодекса. На консультацию специалиста требуется минимум времени. Отдельные вопросы необходимо детально изучать совместно со структурными подразделениями областных и городских исполкомов. Уверен, абсолютное большинство проблем решаемы", - прокомментировал Алексей Неверов.

Оперативно удалось снять проблему обратившегося на линию гомельчанина Дмитрия. Еще недавно он работал на одном из крупных транспортных предприятий областного центра. Мужчину уволили 2 июля, однако расчет произвели лишь частично. "У нанимателя оперативно запрошены необходимые документы, должностным лицам предприятия разъяснены недопустимость и последствия задержки расчета при увольнении с учетом требований Трудового кодекса", - рассказал сенатор. Вопрос заявителя, как и другие обращения, взят на контроль. По заверению представителя предприятия, он будет решен в самые сжатые сроки.

Волнующие темы жители региона поднимают также во время встреч Алексея Неверова с коллективами предприятий. К примеру, сегодня сенатор пообщался с работниками Гомельского ПО "Кристалл", где в сложившейся эпидситуации удалось сохранить стабильный график работы.

Алексей Неверов рассказал представителям ювелирного производства о приоритетных направлениях работы профсоюзов Гомельской области с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. "Сейчас главная задача - материально поддержать работников, заболевших коронавирусной инфекцией, а также медицинских работников, которые непосредственно заняты лечением людей с COVID-19. Благодарен предприятиям области, которые оказывали и оказывают помощь медперсоналу. В свою очередь профсоюзы области направили более Br900 тыс. для материальной поддержки членов профсоюзов, а также на обеспечение их дезсредствами и средствами индивидуальной защиты", - сказал он.

Председатель областного объединения профсоюзов подчеркнул, что продолжает работу правовая инспекция труда, усилила контроль за соблюдением правил по охране труда на предприятиях техническая инспекция труда. Сенатор также акцентировал внимание на законотворческой деятельности, рассказал о готовящихся изменениях в Кодекс об административных правонарушениях.

Алексей Неверов ответил на вопросы участников коллектива. Такие встречи продолжатся. Ранее он уже посетил Новобелицкую торговую компанию "Алеся", областной клинический госпиталь инвалидов войны, ОАО "Коминтерн". На последнем сенатор поблагодарил коллектив за переориентацию предприятия для пошива защитных масок для медработников. В июльском графике - несколько предприятий региона.-0-