Большинство поступающих от людей вопросов можно снять на местном уровне - Шерстнев

6 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 40 обращений поступило сегодня на прямую телефонную линию с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым от жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы, с которыми обращались люди, касались работы сферы ЖКХ, в том числе проведения капремонта домов и поддержания их санитарного состояния, оснащения учреждений здравоохранения области аппаратами МРТ, работы общественного транспорта в Витебске и некоторых междугородних маршрутов движения, различных житейских ситуаций.

"Больше всего обращений поступило из крупных населенных пунктов и городов: Витебск, Орша, Витебский, Оршанский районы. Из сельских районов сегодня звонков практически не было. Все поступившие вопросы в основном незначительные и могли сняться на местном уровне. Все до единого", - резюмировал по итогам прямой линии Николай Шерстнев.

В этой связи председатель облисполкома призвал руководителей районов активизировать деятельность служб на местах, работу председателей сельских и поселковых Советов по всем направлениям, в том числе по борьбе с борщевиком, наведению порядка в населенных пунктах. "Это звено недостаточно работает, оно должно активизироваться", - подчеркнул руководитель области.

Губернатор также заострил внимание на состоянии земель, переданных сельским Советам, и необходимость налаживания более активной системной работы по сносу ветхих строений и пустующих домов.

По данным на 5 июля, на прямую телефонную линию облисполкома поступило 295 обращений, что соответствует уровню прошлого года. Наиболее часто люди обращаются по вопросам жилищного фонда, ЖКХ (44% обращений) и дорожного хозяйства (10%). Наибольшее количество звонков поступило от жителей областного центра, Оршанского, Сенненского и Витебского районов. При этом самыми активными в расчете на 10 тыс. населения являются жители Сенненского, Витебского и Бешенковичского районов, а также Витебска.-0-

Фото Александра Хитрова