Большинство преступлений в общественных местах в Гомеле - кражи и хулиганства

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам 9 месяцев этого года в структуре преступлений, совершенных в общественных местах в Гомеле, превалируют кражи и хулиганства, сообщил сегодня на заседании Гомельского горисполкома начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Павел Савченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Савченко отметил, что в областном центре за 9 месяцев 2019 года в сравнении с январем-сентябрем прошлого года более чем на треть снизилось количество убийств, на 40% - изнасилований, почти на 17% - разбоев. Стало меньше грабежей и угонов транспортных средств. "Вместе с тем отмечается рост общего числа преступлений, в том числе по линии уголовного розыска", - констатировал Павел Савченко. Зафиксировано увеличение тяжких телесных повреждений, мошенничеств, хулиганств, краж.

Отмечен рост преступлений в общественных местах. Большинство из них совершены нигде не работающими и не учащимися в состоянии алкогольного опьянения на улицах в воскресенье, в основном в вечернее и ночное время. Потерпевшими чаще всего являлись женщины, а также неработающие и неучащиеся.

"Подавляющее число преступлений в общественных местах - это кражи (60,4%) и хулиганства (26,2%)", - подчеркнул Павел Савченко. Большинство краж произошло на улицах, в магазинах, торговых центрах и объектах общепита. Чаще всего они фиксировались днем или вечером по пятницам. Предметом преступлений в основном стали деньги и мобильные телефоны.

"Увеличение краж в основном связано с изменившимся подходом к разграничению хищений и присвоения найденного имущества. Для обеспечения защиты интересов граждан в пограничных ситуациях процессуальные решения принимаются в пользу возбуждения уголовных дел", - уточнил начальник управления. В этой связи он считает необходимым усилить работу по разъяснению ответственности за присвоение чужого имущества - денег, мобильных телефонов.

Павел Савченко констатировал, что не изжиты в городе и факты, когда не обеспечена сохранность собственности работников и организаций, предприятий. В этом году были случаи краж в учреждениях образования, здравоохранения, из гардеробов организаций, строящихся объектов. Нередко предметом хищений становятся велосипеды, коляски, оставленные на лестничных площадках, в местах общего пользования. В ряде таких случаев преступники смогли свободно попасть в подъезды многоквартирных домов.

Что касается хулиганств, то они чаще всего связаны с повреждением имущества и отмечались на улицах города в выходные дни вечером или ночью. Нередко хулиганы в качестве объекта выбирали автомашины на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

Особое внимание, по мнению Павла Савченко, следует уделить обстановке в кафе, барах, ресторанах, где в январе-сентябре зарегистрировано 41 преступление.

Еще одной важной темой он назвал установку систем видеонаблюдения в общественных местах. За 9 месяцев благодаря видеокамерам раскрыто 358 преступлений. "В перечень объектов, подлежащих обязательному оборудованию видеонаблюдением, включено 1135 объектов Гомеля. Оснащено уже 1085", - уточнил Павел Савченко. Внесены предложения об оборудовании этими системами пяти оживленных мест областного центра - зон отдыха по улицам Озерной, Каменщикова, набережной озера Любенское, площади Победы, территории, прилегающей к Кургану Славы.-0-