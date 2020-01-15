Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно - Линевич

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 января 2020
Минск Переменная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:20 Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ В мире
13:17 Белорусский рубль на торгах 15 января ослаб к трем основным валютам Экономика
13:15 Пассажиропоток минского метро в 2019 году вырос более чем на 10 млн человек Регионы
13:14 Онлайн-конференция о воспитательной работе в системе образования пройдет на сайте БЕЛТА 17 января Общество
13:07 В парламенте обеспокоены масштабом распространения фейков в информпространстве Беларуси Общество
13:05 Случайный гость украл у новополочанина деньги и вещи Происшествия
13:00 Королева Бельгии заинтересовалась посещением Беларуси Политика
12:56 Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно - Линевич Регионы
12:56 Приемы граждан позволяют классифицировать проблемы и определить зоны ответственности - Турчин Регионы
12:50 Четыре легковушки столкнулись на МКАД Происшествия
12:49 В Ашхабаде прошел форум сотрудничества Туркменистана и международных организаций В мире
12:47 РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд Регионы
12:35 В Гродно откроют центр безопасности МЧС Регионы
12:32 Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП Общество
12:27 Макей обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике Экономика
12:09 Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан Общество
12:08 Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году Общество
12:06 Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе Общество
11:53 МТЗ планирует выпустить новое поколение лесной техники Экономика
11:52 БСЖ особое внимание уделяет духовности, культуре и развитию родного края - Щеткина Общество
11:51 Андрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемы Общество
11:48 Экспертиза признала убийцу мальчика в Нарьян-Маре невменяемым В мире
11:42 Белорусские спасатели в 2020 году будут помогать тушить лесные пожары в Турции Общество
11:41 Минчанин незаконно продавал красную икру Происшествия
11:29 Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января Общество
11:25 Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко Политика
11:18 Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале Экономика
11:14 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде Спорт
11:11 Театр песни и танца провинции Цзянси выступит на сцене Белгосфилармонии Культура
11:05 Эксперты обеспокоены несовершенством технологий распознавания deepfakes Общество
Все новости
Все новости
Регионы
15 января 2020, 12:56

Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно - Линевич

Анатолий Линевич
Анатолий Линевич

15 января, Бешенковичи /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно, не прибегая к большим финансовым тратам. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, комментируя итоги приема граждан в Бешенковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием граждан был совмещен с прямой телефонной линией. Так, дозвонившаяся из агрогородка Верховье женщина рассказала, что у ее ребенка проблемы со здоровьем, ему сложно заниматься трудовым обучением, но медики освобождения от уроков не дают. С этой проблемой поручено разобраться главному управлению по образованию облисполкома.

Анатолий Линевич
Анатолий Линевич

Два жителя агрогородка Дрозды обратились с вопросом газификации домов для отопления. По словам местной жительницы, с 2007 года планировали провести газ, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Сейчас этим вопросом должны заняться газовики, райисполком с подключением областной власти.

"Иногда встречаются спорные вопросы, которые требуют какого-то еще поручения. Местная власть где-то недорабатывает, но в основной массе большинство вопросов людей может решаться на уровне района, не прибегая к большим тратам", - отметил Анатолий Линевич.

Анатолий Линевич во время приема граждан
Анатолий Линевич во время приема граждан

Некоторые темы требуют более тщательной проработки. Жительница деревни Сокорово пожаловалась, что у нее отняли несколько соток земли, которыми она пользовалась 35 лет. Участок с этой территорией выставили на аукцион в 2007 году и продали. На этом месте находится бурт с картошкой пенсионерки. Новый хозяин недоволен и, по словам женщины, запугивает ее. В итоге допущенная в свое время ошибка с нерегистрацией земли за пенсионеркой и выставлением соток на продажу привела к спорной ситуации. "На пустом месте получился конфликт. Можно было выставить на аукцион не в полном объеме участок и покупателю предложить несколько соток в другом месте, сняв проблему", - сказал Анатолий Линевич. Милиции поручено разобраться, были ли угрозы со стороны дачника.

Во время приема поступило более десяти обращений. Были затронуты вопросы трудоустройства, самозаготовки дров в лесу для местных жителей, ремонта дорог, газификации агрогородка Дрозды, строительства моста через Западную Двину в райцентре, жилищные проблемы. Часть вопросов решена сразу, остальные поставлены на контроль.

На приеме Олег Пушнев
На приеме Олег Пушнев

На приеме Леонид Воронов
На приеме Леонид Воронов

На приеме Ольга Чашинская
На приеме Ольга Чашинская

Помощник Президента сегодня также посетит два предприятия города - "Белкотломаш" и NatiVita, где ознакомится с их работой, условиями труда и проведет встречу с коллективами.-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Бешенковичи обращения граждан
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Пассажиропоток минского метро в 2019 году вырос более чем на 10 млн человек
Александр Турчин. Фото из архива Приемы граждан позволяют классифицировать проблемы и определить зоны ответственности - Турчин
РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд
Фото из архива МЧС В Гродно откроют центр безопасности МЧС
Фото из архива "Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3
Фото bvn.by Новое отделение дневного пребывания для инвалидов открыли в Бресте
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе
Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее - МАРТ
"Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3
Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан
Пресс-конференция о достижениях ученых в области высоких технологий пройдет в БЕЛТА 16 января
Эффект эмоционального заражения в соцсетях происходит быстрее, чем в толпе - эксперт
Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году
РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд
Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
В Беларуси ограничат торговлю нетабачными жевательными смесями с никотином
Как аудиодескрипция открывает искусство для незрячих людей
Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.