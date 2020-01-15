Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно - Линевич

15 января, Бешенковичи /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно, не прибегая к большим финансовым тратам. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, комментируя итоги приема граждан в Бешенковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием граждан был совмещен с прямой телефонной линией. Так, дозвонившаяся из агрогородка Верховье женщина рассказала, что у ее ребенка проблемы со здоровьем, ему сложно заниматься трудовым обучением, но медики освобождения от уроков не дают. С этой проблемой поручено разобраться главному управлению по образованию облисполкома.

Анатолий Линевич

Два жителя агрогородка Дрозды обратились с вопросом газификации домов для отопления. По словам местной жительницы, с 2007 года планировали провести газ, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Сейчас этим вопросом должны заняться газовики, райисполком с подключением областной власти.

"Иногда встречаются спорные вопросы, которые требуют какого-то еще поручения. Местная власть где-то недорабатывает, но в основной массе большинство вопросов людей может решаться на уровне района, не прибегая к большим тратам", - отметил Анатолий Линевич.

Анатолий Линевич во время приема граждан

Некоторые темы требуют более тщательной проработки. Жительница деревни Сокорово пожаловалась, что у нее отняли несколько соток земли, которыми она пользовалась 35 лет. Участок с этой территорией выставили на аукцион в 2007 году и продали. На этом месте находится бурт с картошкой пенсионерки. Новый хозяин недоволен и, по словам женщины, запугивает ее. В итоге допущенная в свое время ошибка с нерегистрацией земли за пенсионеркой и выставлением соток на продажу привела к спорной ситуации. "На пустом месте получился конфликт. Можно было выставить на аукцион не в полном объеме участок и покупателю предложить несколько соток в другом месте, сняв проблему", - сказал Анатолий Линевич. Милиции поручено разобраться, были ли угрозы со стороны дачника.

Во время приема поступило более десяти обращений. Были затронуты вопросы трудоустройства, самозаготовки дров в лесу для местных жителей, ремонта дорог, газификации агрогородка Дрозды, строительства моста через Западную Двину в райцентре, жилищные проблемы. Часть вопросов решена сразу, остальные поставлены на контроль.

На приеме Олег Пушнев

На приеме Леонид Воронов

На приеме Ольга Чашинская

Помощник Президента сегодня также посетит два предприятия города - "Белкотломаш" и NatiVita, где ознакомится с их работой, условиями труда и проведет встречу с коллективами.-0-

Фото Александра Хитрова