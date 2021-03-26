Большинство районов Гомельской области приступают к севу яровых

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 16 районов Гомельской области приступают к севу яровых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

"С 26-27 марта устанавливаются положительные среднесуточные температуры, и практически все районы (16 из 21) приступают к севу яровых", - отметили в облисполкоме.

В регионе планируют засеять 114,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. "Это чуть меньше, чем в прошлом году. Однако озимых зерновых было высеяно больше, и общий зерновой клин - 368,6 тыс. га. Это больше прошлогоднего на 14 тыс. га", - уточнили в облисполкоме.

Ведут аграрии и другие работы. Приступили к подкормке калийными удобрениями многолетних трав - 18%, или 26,4 тыс. га. Подсеваются травы на пашне. Ведутся работы по закрытию влаги, вспашке. Более чем на половине площадей (60,3 тыс. га) внесены калийные удобрения под яровой сев.-0-