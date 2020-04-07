Большинство транзитных товаров гродненские таможенники оформляют менее чем за 10 минут

Фото Гродненской региональной таможни
7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Время оформления почти 90% транзитных товаров, следующих через пункты пропуска Гродненской региональной таможни, не превышает 10 минут, сообщили БЕЛТА в таможне.
С начала 2020 года под процедуру таможенного транзита в регионе помещено 230 тыс. партий товаров. Это на 26 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Увеличению товарных потоков способствует совершенствование форм таможенного контроля в отношении участников внешнеэкономической деятельности, перемещающих товары на территорию Евразийского экономического союза через белорусские пункты пропуска", - отметили в Гродненской региональной таможне.-0-