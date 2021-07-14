Большинство вопросов на приеме и прямой линии главы КГК Гродненской области касались водоснабжения

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко провел личный прием граждан и прямую телефонную линию. Вопросы от жителей региона поступили разноплановые, но больше всего было жалоб на качество и отсутствие воды, сообщили БЕЛТА в КГК.

Жительница поселка Сопоцкин Гродненского района пожаловалась на плохое качество питьевой воды. По ее словам, проведенная специалистами экспертиза показала превышение нормы содержания железа.

"Разберемся, в чем дело, возможно, есть сбои в работе станции обезжелезивания, проверим, поддерживается ли объект в надлежащем состоянии", - пообещал глава областного КГК. Причины сложившейся ситуации будут выяснены в самое ближайшее время.

Жительница Гродно просила содействия в разрешении наболевшей проблемы отсутствия в доме горячей воды. Со слов заявительницы, перебои возникли несколько лет назад. За это время она неоднократно обращалась с просьбой о помощи в ЖЭС №5 города.

Председатель областного КГК поручил присутствовавшему на приеме руководителю Гродненского городского ЖКХ разобраться в ситуации с выездом на место и оперативно доложить о результатах.

В целом, вопросы от граждан поступили разноплановые. К примеру, звонившие на прямую линю интересовались, когда состоится торжественное вручение сертификатов ребятам, набравшим на централизованном тестировании 100 баллов. Как уточнил Анатолий Дорожко, чествование стобалльников пройдет в Гродно 16 июля. На сегодняшний день максимальный результат по предметам получили 27 выпускников учреждений образования региона.

По итогам приема граждан Анатолий Дорожко подчеркнул, что все озвученные вопросы будут изучены КГК и останутся на контроле до их разрешения.-0-