Большой баннер для поздравлений с тысячелетием появился в Бресте

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на главной пешеходной улице - Советской - появился большой баннер для записи поздравлений с тысячелетием города, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инициатором проекта является управление архитектуры и градостроительства горисполкома. Его идею воплотило в жизнь одно из частных рекламных агентств Бреста. Тематический баннер появился на пересечении улиц Советская и Дзержинского. Площадь "поздравительной открытки" впечатляет: несколько метров в длину и ширину.

Брестчане желают родному городу благополучия, процветания, мирного неба и добра, счастья, вдохновения, благодарят за уют и тепло. Встречаются и просьбы, например, о строительстве новых спортивных объектов. В любви к городу над Бугом охотно признаются туристы из других регионов Беларуси. Своими впечатлениями от посещения областного центра делятся и иностранцы.

Основные торжества по поводу тысячелетия состоятся 6-8 сентября. Город-юбиляр готов к встрече гостей. "Центральные улицы украшают яркими флагами, большинство из них окрашены в красно-зеленые цвета республики и бело-голубые - Бреста. Логотипом тысячелетия брендирован общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси. Праздничная символика нанесена на витрины магазинов и кафе", - отметил первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Гуляния пройдут более чем на десяти площадках, основные из них - площадь Ленина и гребной канал. Там уже установлены трибуны. На территории гребного канала специалисты монтируют масштабную сцену, на которой вечером 7 сентября будет показано двухчасовое шоу "Миллениум".-0-

Фото Вадима Якубёнка