Большой выбор новогодних сувениров предложит покупателям "Солигорская палитра"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Республиканская выставка-ярмарка "Солигорская палитра" состоится с 12 по 15 декабря в Солигорске, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по рекламно-издательской деятельности и связям с общественностью внешнеэкономического отдела УП "Минское отделение БелТПП" Игорь Цыганков.

На ярмарку подали заявки белорусские предприятия, ремесленники, индивидуальные предприниматели - всего планируется около 45 участников. В числе крупных брендов - производитель трикотажных изделий ОАО "Купалинка".

Покупателям будет представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, среди которых одежда, обувь, текстиль, головные уборы, косметика, парфюмерия, бижутерия, украшения. Ожидается большой выбор новогодних подарков и сувениров. Из продуктов питания - мед, специи, чай.

В дни выставки пройдет конкурс детского рисунка "Зимняя сказка", организованный совместно с Солигорской детской художественной школой искусств. Жюри определит лучшие работы новогодней тематики. Обладатели первого, второго и третьего места в трех возрастных группах получат дипломы и подарки.

Мероприятие состоится в городском Дворце культуры. Организатором выступает Минское отделение БелТПП.-0-