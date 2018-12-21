Бондарь вручил подарки воспитанникам Вилейской детской школы-интерната

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Юрий Бондарь сегодня в рамках республиканской акции "Наши дети" посетил Вилейскую школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, сообщили БЕЛТА в Минкульте.

Юрий Бондарь посмотрел новогодний утренник для учащихся начальных классов, подготовленный педагогами и учениками спецшколы, поздравил всех с наступающим праздником и вручил подарки.

"Ежегодная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит под патронатом Президента Беларуси. В нашей стране это стало действительно доброй традицией. Идею подхватили буквально все: руководители республиканских и местных органов госуправления, деятели культуры и искусства, предприниматели. Все посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки. Участие в акции - это большая ответственность для каждого взрослого, это радость прийти в детские коллективы, почувствовать тепло сердец и увидеть улыбки детей. В сфере культуры участию в акции "Наши дети" уделяется особое внимание. Это сотни новогодних мероприятий, представлений, концертных программ, которые в эти дни проходят во всех регионах страны", - отметил министр.

Представители Министерства культуры приезжают в Вилейскую школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи ежегодно в канун Нового года на протяжении уже семнадцати лет.-0-