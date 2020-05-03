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03 мая 2020, 17:04

Борьба медработников с коронавирусом заслуживает восхищения - излечившийся гомельчанин

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3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин Юрий Миненко на этой неделе получил, пожалуй, самую долгожданную за последнее время весть - о своем полном выздоровлении от коронавирусной инфекции. Об истории лечения, поддержке и профессионализме врачей он рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"В моем случае я сравниваю заболевание с эффектом падающего шкафа: все случилось слишком резко, быстро и без всяких видимых предпосылок", - провел параллель гомельчанин.

День 4 апреля он вспоминает практически поминутно. Отработав, вернулся домой, поужинал, стал смотреть новости. "Обычный вечер, обычная обстановка. Как вдруг жена говорит: "Слушай, от тебя, как от печки". Померили температуру, а на градуснике почти 40. При этом лоб холодный, никаких болезненных ощущений нет", - поделился мужчина.

Чтобы сбить температуру, супруга сделала укол. "Практически весь следующий день я спал. Температура не уходила. Вызвали на дом врача. Он сказал, что легкие плохо прослушиваются, рекомендовал сделать рентген", - продолжил собеседник.

После обеда в тот же день он начал собираться в рентген-кабинет, как вдруг случился приступ сильного кашля, стало сложно дышать. "Немедленно вызвали скорую. Меня забрали в больницу в Костюковку. Там сделали снимок и диагностировали двустороннее воспаление легких. Взяли анализы, тест на коронавирус. Начали ставить капельницы, давать таблетки, но температура оставалась на отметке 39", - рассказал Юрий Миненко.

Спустя время мужчине сообщили результат теста: COVID-19 подтвердился. "Сначала был ступор, в голове роились вопросы: как, почему? Но потом пришло осознание, что нужно лечиться, убрать все ненужные мысли", - описал эмоции гомельчанин.

В специальном боксе его перевезли в областную инфекционную клиническую больницу. Вновь анализы, снимки, измерение сатурации. Вердикт врачей - необходимо лечь в реанимацию. "Поначалу пытался отказаться, потому что было немного тревожно от одного только названия. За всю жизнь я впервые оказался в больнице, не считая перелома ноги в молодости", - отметил мужчина.

"В реанимации были постоянное внимание, уход. Медсестры, заведующий, главврач - я ощущал спокойствие, понимая, что здесь мне окажут всю необходимую помощь", - подчеркнул Юрий Миненко.

Через 4 дня температура у него опустилась до 37,5 градуса. Мужчину перевели в блок отделения №1. "Основная рекомендация, которую давали мне специалисты, - максимально долго лежать на животе. Старался проводить таким образом в общей сложности по 14 часов в сутки. Капельницы, лекарства, кислород - все это продолжалось", - рассказал он.

В больнице мужчина встретил свой 52-й день рождения. И именно в этот день температура выровнялась до нормальной - хороший подарок имениннику. "Лечащий врач Олеся Черноглаз сказала, что есть очевидные улучшения, результаты анализов хорошие. Я и сам чувствовал себя отлично, исчезли одышка, утомляемость, слабость", - отметил собеседник.

У него снова взяли два мазка на COVID-19. Оба были отрицательными. "Меня обрадовали: болезнь побеждена. Уже перед выпиской сообщили, что случай мой был очень тяжелым, но мы все вместе справились", - сказал мужчина.

По его словам, очень была важна моральная поддержка, которую он ощущал от врачей, заведующей отделением Марины Терешковой, всего коллектива. "Большое спасибо медседстрам. Встретив в городе, я бы вряд ли узнал их, ведь в больнице они постоянно в экипировке с ног до головы. Мог распознавать их только по голосу: Арина, Галина, Валентина Александровна, Снежана, Екатерина", - поблагодарил гомельчанин.

"Если говорить военной терминологией, то абсолютно весь коллектив больницы сегодня на передовой. Борьба врачей, всего медицинского персонала с этой болезнью заслуживает уважения и восхищения", - добавил собеседник.

Пациентам, которые сейчас проходят лечение, Юрий Миненко советует сохранять позитивный настрой, исключить панику - она только вредит. "Если диагноз и подтвержден, надо настроиться на лечение, слушать рекомендации доктора. Вера и стремление непременно помогут все преодолеть", - убежден он.

Сегодня мужчина на реабилитации в домашнем окружении. К слову, ни у кого из членов его семьи, коллег коронавирус не был диагностирован.

"Знаю, что люди, которые уже переболели, могут стать донорами плазмы для лечения других пациентов. Это нужное дело. И если я мог бы подойти по всем параметрам, то, конечно, не отказался помочь другим", - заключил гомельчанин.-0-

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