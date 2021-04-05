Борьба с коррупцией и врачебная тайна - прокурор напомнил медикам о соблюдении закона

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Заводского района Минска Александр Кулаковский посетил медицинские учреждения Заводского района столицы, пообщался с их трудовыми коллективами и руководством. Такую информацию разместила в своем Facebook Генеральная прокуратура, сообщает БЕЛТА.

Александр Кулаковский проинформировал, что в районе в 2020 году и за прошедший период этого года значительно выросло число преступлений в сфере высоких технологий, рассказал о видах таких преступлений и способах их совершения, дал рекомендации, как не стать жертвой.

Отдельно прокурор района остановился на необходимости соблюдения медицинскими работниками законодательства о борьбе с коррупцией и недопустимости разглашения врачебной тайны.

Кроме этого, Александр Кулаковский на примерах о привлечении к уголовной ответственности лидеров протестных акций разъяснил присутствующим виды ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Прокурор района довел информацию о происходящих в стране событиях, а также обратил внимание на важность тщательного изучения и анализа информации из разных источников.

На территории Заводского района Минска расположены шесть городских поликлиник, из них три детских, три городских клинических больницы (одна детская), Городской клинический психиатрический диспансер и 2-й городской противотуберкулезный диспансер.-0-