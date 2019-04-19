Борисов 23 апреля примет благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон БРСМ "Все краски жизни для тебя" с участием звезд белорусской эстрады в поддержку тяжело больного пятилетнего Степана Юданова состоится 23 апреля в борисовском Доме культуры им. М. Горького, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете БРСМ.

У маленького жителя Борисова Степана Юданова детский церебральный паралич, спастический тетрапарез третьей степени тяжести. Мальчик появился на свет раньше времени - на 31-й неделе. Две долгие недели врачи боролись за его жизнь. РНПЦ "Мать и дитя" стал для Степана местом и точкой постоянного возврата. Первое время он с родителями ездил туда каждые 14 дней для того, чтобы не потерять зрение.

Несколько курсов лечения в Китае принесли отличные результаты. Пациентам с ДЦП ни в коем случае нельзя прерывать лечение и реабилитацию, ведь каждый курс приносит результаты. Именно поэтому Степану необходимо пройти еще один курс лечения в китайской клинике, чтобы он смог сделать свои первые шаги. Родители мальчика обратись за помощью в сборе средств ко всем неравнодушным людям.

Собрать средства на лечение маленькому уроженцу города Борисова 23 апреля будут помогать звезды белорусской эстрады - постоянные участники благотворительных марафонов. На концерте выступят Анастасия Тиханович, Иван Вабищевич, Саша Немо, Артем Михаленко, Хелена Мерааи, Егор Канн, группа "PROвокация", шоу казачьей песни "Маме нравится", творческая мастерская эстрадного искусства "Хвiлiнка". Ведущие - Ольга Сацюк и Alen Hit.

Концерт начнется в 18.00. Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры Борисова.

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" - визитная карточка волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце". Главная цель проекта - популяризация идей благотворительности и милосердия в обществе, оказание психологической поддержки детям и подросткам, воспитанникам социальных учреждений, молодым людям с особенностями психофизического развития, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях. С 2009 года в Минской области более 20 детей получили адресную помощь.-0-