Борисовчанка победила в областном конкурсе "Педагог социальный - 2020"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе прошел областной конкурс профессионального мастерства "Педагог социальный", победителем стала специалист из Борисова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В финал вышли 24 педагога. Конкурсанты представили видеозаписи занятия, деловой игры и круглого стола, презентовали эссе. Каждый прошел тест на знание нормативного правового обеспечения деятельности педагога социального.

В заключительном этапе конкурса приняли участие восемь педагогов, каждый представил на суд жюри самопрезентацию (визитную карточку) с отражением своего профессионального кредо и личностных качеств, а также видеозапись мастер-класса.

По решению жюри победителем конкурса, получившим звание "Педагог социальный - 2020", стала Екатерина Патуло из средней школы №18 Борисова. Диплома второй степени удостоена Инна Мацкевич из Красненской средней школы Молодечненского района. Дарья Балаба из средней школы №4 Слуцка награждена дипломом третьей степени.

В номинации "Верность профессии" диплом получила Татьяна Кухарчик (Заямновская средняя школа Столбцовского района). В номинации "Лучший старт" дипломом награждена Маргарита Побока (Новоселковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Несвижского района). Сертификат финалиста конкурса получили Татьяна Заступневич (Вилейская гимназия №1 "Логос"), Ольга Золоторевич (Озерцовская средняя школа Минского района) и Галина Шишко (Узденский центр развития ребенка "Вясёлка").

Конкурс проводится с целью повышения престижа социально-педагогической и психологической служб, повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов в регионе.-0-