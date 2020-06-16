ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:40 В Японии за неделю из-за жары госпитализированы более 1,5 тыс. человек, пятеро погибли В мире
20:31 РТБД организует онлайн-показ спектакля ко Дню медицинского работника Афиша
20:17 Музей истории ВОВ готовит программу ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Афиша
20:08 Борисовчанка победила в областном конкурсе "Педагог социальный - 2020" Регионы
19:46 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Красном море в Египте В мире
19:39 Игорь Стасевич 4-й раз в сезоне попал в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
19:30 Минчанин поджег авто бывшего начальника из-за невыплаченных денег за работу Происшествия
19:17 Сульфат аммония и карбамид - Лукашенко уехал из Гродно с необычным подарком Президент
19:11 Границы Канады и США будут закрыты до 21 июля В мире
19:01 В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы №27 и 64 Регионы
18:56 Гандболисты Норвегии, Италии и Латвии стали соперниками сборной Беларуси в квалификации ЧЕ-2022 Спорт
18:21 В Гомеле подросток ради хайпа поджег на себе одежду и нырнул в воду Происшествия
18:19 Порядок координации работ по стандартизации определили в ЕАЭС Экономика
18:16 Белорусам открыли безвизовый въезд в Албанию до 30 ноября Общество
18:09 Столкновения с полицией произошли в ходе манифестации медперсонала в Париже В мире
18:05 Правительство предоставит 6 рыбхозам субсидии на уплату процентов по кредитам Экономика
18:02 Финал "Мельницы моды-2020" пройдет 30 июня в Минске Культура
17:56 Исполняющим обязанности главы правительства Кыргызстана назначен Кубатбек Боронов В мире
17:50 Работу Нацагентства инвестиций и приватизации нужно переформатировать - Червяков Экономика
17:49 На заводе "Юнисон" стартовало производство автомобилей Changan Экономика
17:14 ЕЭК установила особый режим вывоза семян подсолнечника из ЕАЭС Экономика
17:12 В Риге открыли шестиметровую статую "Медики для мира" В мире
17:02 Зеленскому передано приглашение Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом Политика
16:59 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-мае сократились на 9,3% Экономика
16:58 Исаченко: контракты на сумму от $500 млн планируется подписать на полях VII Форума регионов Беларуси и России Экономика
16:58 Уроженца Столина задержали с 2,5 кг альфа-PVP Происшествия
16:56 Минчанина и иностранца задержали за торговлю наркотиками Происшествия
16:54 Беларусь практически полностью обеспечит свой рынок отечественными противоопухолевыми препаратами - Петришенко Общество
16:49 ЕЭК расширила перечень стандартов на воду для детского питания Общество
16:47 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 3% Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
16 июня 2020, 20:08

Борисовчанка победила в областном конкурсе "Педагог социальный - 2020"

Фото Depositphotos
Фото Depositphotos

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе прошел областной конкурс профессионального мастерства "Педагог социальный", победителем стала специалист из Борисова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В финал вышли 24 педагога. Конкурсанты представили видеозаписи занятия, деловой игры и круглого стола, презентовали эссе. Каждый прошел тест на знание нормативного правового обеспечения деятельности педагога социального.

В заключительном этапе конкурса приняли участие восемь педагогов, каждый представил на суд жюри самопрезентацию (визитную карточку) с отражением своего профессионального кредо и личностных качеств, а также видеозапись мастер-класса.

По решению жюри победителем конкурса, получившим звание "Педагог социальный - 2020", стала Екатерина Патуло из средней школы №18 Борисова. Диплома второй степени удостоена Инна Мацкевич из Красненской средней школы Молодечненского района. Дарья Балаба из средней школы №4 Слуцка награждена дипломом третьей степени.

В номинации "Верность профессии" диплом получила Татьяна Кухарчик (Заямновская средняя школа Столбцовского района). В номинации "Лучший старт" дипломом награждена Маргарита Побока (Новоселковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Несвижского района). Сертификат финалиста конкурса получили Татьяна Заступневич (Вилейская гимназия №1 "Логос"), Ольга Золоторевич (Озерцовская средняя школа Минского района) и Галина Шишко (Узденский центр развития ребенка "Вясёлка").

Конкурс проводится с целью повышения престижа социально-педагогической и психологической служб, повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов в регионе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Борисов конкурс Минская область Минский облисполком учителя
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы №27 и 64
Фото из архива Впервые на аукцион выставлена бывшая графская конюшня середины XIX века в Глубокском районе
РЕПОРТАЖ: Прямо из Дворца: в Лунинецком районе созрела клубника
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Завод "Технолит" в Могилеве: история смелых решений и роста частного бизнеса
Виктория Алференок Витебчанка дважды победила в конкурсе дизайна в Японии
Фото из архива Видеоткрытку-благодарность медработникам подготовили в Гомельской области
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
Лукашенко: все переживем, главное - сохранить свою землю для себя и наших детей
Местным властям нужно дать больше свободы в решении земельных споров - Рыженков
Кредиты населению на строительство жилья и покупку товаров отечественного производства от Белинвестбанка
Топ-новости
Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков
БЕЛТА запускает мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы"
Более 100 разработок представили научные организации на выставке Made in Belarus #AgroFood
Минсельхозпрод: у Беларуси достаточно ресурсов для обеспечения внутреннего рынка и экспорта
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 июня
Беларусь практически полностью обеспечит свой рынок отечественными противоопухолевыми препаратами - Петришенко
ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях ограждений от выезда на встречную полосу
Белорусам открыли безвизовый въезд в Албанию до 30 ноября
Онлайн-конференция о вступительной кампании - 2020 пройдет 18 июня на сайте БЕЛТА
В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 16-18 июня
Доступность объектов для людей с инвалидностью в Беларуси составляет 69% - Минтруда
Педработники будут получать к отпуску прибавку на оздоровление
Власти Минска усилят контроль за соблюдением санэпидрежима в торговле
"Белавиа" возобновляет полеты в Стамбул
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.