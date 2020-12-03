3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский авторемонтный завод планирует открыть цех горячего цинкования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам встречи заместителя министра Сергея Дубины с работниками предприятия.
Директор Борисовского авторемонтного завода Сергей Гладышев рассказал о возможностях предприятия, мощностях оборудования, а также о результатах работы по выполнению социально-экономических показателей и текущей деятельности. "Завод имеет портфель заказов на первое полугодие 2021 года. Также есть заинтересованность в открытии цеха горячего цинкования для нужд дорожного хозяйства и железнодорожного транспорта", - сказал он.
Сергей Гладышев подчеркнул, что горячее цинкование является одним из самых надежных, экономичных и потому распространенных методов защиты железа и стали от коррозии.
В свою очередь заместитель министра Сергей Дубина отметил, что одной из главных задач по дальнейшему развитию организации является повышение качества выполняемых работ. "Борисовский авторемонтный завод прочно закрепился на рынке услуг по ремонту автомобильной техники и играет значимую роль в развитии транспортной отрасли. Сегодня одна из главных задач предприятия - повышение качества и надежности выполняемых работ посредством расширения предоставляемых услуг и внедрения новых разработок", - подчеркнул он.
В заключение замминистра обсудил вопросы общественно-политической обстановки в организации и ответил на интересующие работников вопросы.-0-