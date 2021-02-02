Борисовский и Оршанский районы прислали больше всего инициатив на конкурс проекта ПРООН

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце января этого года завершился прием заявок на 2-й конкурс инициатив по развитию предпринимательства по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью проекта Надежда Синельник.

Конкурс проводился по двум тематическим направлениям: кластерные и социально значимые инициативы.

Всего из 12 пилотных районов были рассмотрены 113 заявок, из них 37 - в области кластерного развития и 76 - направленных на развитие социального предпринимательства.

"Самыми активными оказались Борисовский и Молодечненский районы Минской области и Оршанский район Витебской области. Они вошли в тройку лидеров по общему количеству представленных заявок. Больше всего "кластерных инициатив" представлено для реализации в Оршанском районе, а по направлению "социально значимые инициативы" - в Борисовском", - рассказала Надежда Синельник.

По словам руководителя проекта Людмилы Соколовской, этот конкурс направлен на поддержку предпринимательской активности на местном уровне. Организаторы стремятся вовлечь социально уязвимые группы населения в экономическую деятельность, дать толчок активным предпринимателям, у которых есть идеи по созданию кластеров, но не хватает на это ресурсов. "На данный момент проводится процедура административной проверки всех поступивших заявок. Победители станут известны в марте", - отметила Людмила Соколовская.

Конкурс проводился с 15 декабря 2020 по 27 января 2021 года в 12 пилотных районах проекта: Березовском, Кобринском, Браславском, Оршанском, Брагинском, Жлобинском, Хойникском, Лидском, Борисовском, Молодечненском, Быховском и Кличевском.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-