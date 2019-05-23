Борисовский консервный завод оформлял фиктивные сделки

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский консервный завод для улучшения показателей оформлял сделки "с возвратом" при реализации готовой продукции, сообщили БЕЛТА в КГК.

Нарушения законодательства, причинение вреда государственному имуществу были выявлены Борисовским межрайонным комитетом госконтроля совместно с межрайонной финансовой милицией при проверке ОАО "Борисовский консервный завод".

Чтобы создать видимость эффективной работы, должностные лица предприятия в 2016-2018 годах оформляли фиктивные сделки по реализации готовой продукции, которая впоследствии возвращалась на завод. За три года сумма таких сделок превысила Br570 тыс.

Кроме того, на заводе не обеспечили своевременной реализации более 40 тыс. банок консервной продукции, срок годности которой истек. Предприятию причинен ущерб в размере свыше Br47 тыс. Госконтролеры также выявили недостачу продукции на сумму Br182 тыс. и активов на Br1287 тыс.

По оценке проверяющих, в этом ОАО на крайне низком уровне организована претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности. Так, Экономический суд Минской области в октябре 2017 года оставил без рассмотрения исковое заявление ОАО к американской фирме в связи с несоблюдением борисовским предприятием досудебного порядка урегулирования спора. С тех пор завод так и не принял меры по взысканию почти 28 тыс. евро просроченной дебиторской задолженности за поставленную консервную продукцию.

При проверке также установлены нарушения законодательства о закупках, порядке учета черных и цветных металлов, природоохранных и земельных правовых норм.

Материалы проверки направлены на оценку в правоохранительные органы и Борисовский райисполком для принятия мер по устранению нарушений.-0-