Борщевик Сосновского полностью уничтожат в этом году в трех районах Минска

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по борьбе с инвазивными видами растений в Минске продолжаются. Активная работа началась в 2011 году, что положительно повлияло на экологию города. В этом году борщевик Сосновского полностью уничтожат в трех районах столицы, сообщила журналистам заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и окружающей среды Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сравнивать с 2011 годом, то площадь произрастания борщевика Сосновского в Минске сократилась с 211 га до 40,6 га. В этом году поставлена задача ликвидировать все мелкие популяции, а также в Фрунзенском, Первомайском и Центральном районах это растение должно быть уничтожено полностью", - сказала Татьяна Дубик.

Борьбу продолжат и с другими видами инвазивных растений: золотарником канадским и эхиноцистисом лопастным.

Борщевик Сосновского - крупное многолетнее растение, которое цветет один раз с июля по август. В среднем один сорняк продуцирует около 20 тыс. семян, отдельные экземпляры - более 100 тыс. Борщевик представляет угрозу здоровью людей, соприкосновение с его стеблями, листьями и цветками приводит к появлению на коже ожогов. Кроме того, он вызывает экологические проблемы, поскольку из-за быстрого развития популяций вытесняет другие растения. Комплексная систематическая работа по его уничтожению проводится ежегодно.-0-