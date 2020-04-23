Ботанический сад открывает летний сезон

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад 25 апреля открывает центральный вход и объявляет о начале летнего сезона, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Среди цветущих магнолий, коллекции нарциссов, зацветающих ранних сортов рододендронов и видовых тюльпанов каждый сможет отдохнуть душой от накопившихся проблем, вдохнуть чистый воздух с фитонцидами на аллеях ботанического сада, насладиться красотой озерного комплекса и посетить экспозиционную оранжерею тропических и субтропических растений. Детям и взрослым всегда интересно навестить постоянных обитателей оранжереи - черепашек, рыб и попугаев", - отметили в саду.

На этой неделе в преддверии открытия летнего сезона в ботаническом саду зацвела сакура. "Нежные розовые лепестки цветов сливы мелкопильчатой Канзан и бело-дымчатое облако цветов сливы растопыренной с листьями красного цвета создают романтическое настроение, наполняют восторгом и благодарностью к природе за такие восхитительные подарки и возможность позитивного отдыха. Впечатлений прибавит вечнозеленый рододендрон сорта Фуража в букетах розовых цветов и рододендрон мелкоцветковый остроконечный с ажурной кроной", - отметили сотрудники сада. Они добавили, что летний сезон обещает быть ярким и впечатляющим, насыщенным цветением декоративных коллекций растений ботанического сада и интересными познавательными мероприятиями.

Центральный ботанический сад - самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений, ведущее научное учреждение. Он принадлежит к числу крупнейших ботанических садов Европы как по площади (93 га), так и по составу коллекций растений (более 15 тыс. наименований). -0-