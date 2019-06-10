Ботанический сад открывает серию музыкальных релакс-вечеров

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад открывает серию атмосферных релакс-вечеров MuzzicLETO. В программе заявлены концерты, экскурсии и фестивали, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители сада в определенные дни июня и июля смогут прогуляться по разнообразным природным ландшафтам, понаблюдать за цветением декоративных коллекций пионов, роз, увидеть необычные цветы на тюльпановом дереве, а также насладиться не только вечерним пением птиц, но и музыкальными произведениями различных жанров: от фламенко до джаза и классики. Приятным дополнением станут тематическая гастрономия и напитки, а прямо на траве в естественных природных декорациях откроют танцпол.

Первый релакс-вечер Viva flamenco! Viva latina! пройдет 14 июня с 19.30 до 21.30. Белорусские гитаристы Ярослав Макарич и Михаил Филипеня исполнят мелодии фламенко, самбы, босса-нова, сальсы и танго. Запланирована также шоу-программа и мастер-класс от школы танцев фламенко.

Следующее мероприятие Drum&Jazz проведут 15 июня с 14.00 до 21.30. Выставку барабанов и интерактивный мастер-класс можно будет посетить с 14.00 до 17.00, экскурсию "Пионы" - с 15.00, а с 19.30 послушать хиты Фрэнка Сенатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга и Дорис Дэй в исполнении Маргариты Левчук и Александра Боброва под аккомпанемент "Джаз-Дикси-Бэнда" Виталия Ямутеева.

Вечер 20 июня посвятят творчеству Бетховена. С 19.30 до 21.00 свою интерпретацию гениальной классики предложат бельгийский дирижер Эрик Ледерхандлер, итальянская скрипачка Джулия Букарелла и Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. В программе заявлена симфония №2 и концерт для скрипки с оркестром.

Праздник национальной оперы, гастрономии, отдыха и развлечений в стиле XIX столетия "Манюшка-фэст и 5D-опера" проведут 22 июня. С 13.00 гостей приглашают на экскурсии "Тюльпаны на дереве". Можно будет присоединиться к белорусским традиционным танцам и спеть народные песни с командой "Спеўнага схода". Заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов прочитает лекцию и познакомит всех желающих с личностью Станислава Монюшко и его творчеством. Оригинальные блюда белорусской кухни представят на фестивале еды "Усё сваё". У посетителей будет возможность сыграть в крокет, городки и настольные игры. А в 19.30 прозвучит опера Монюшко Verbum Nobile в формате 5D при участии Симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании.

В День Независимости 3 июля с 13.00 до 16.00 будет организован праздник цветения роз. Ключевыми мероприятиями станут экскурсии по декоративной коллекции роз, а также консультации по выращиванию и уходу за цветами от специалистов. В розариуме предлагают в этот день насладиться звуками арфы. Запланированы также выступления ансамбля мажореток. Вальсы, польки и марши Иоганна Штрауса исполнит Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании под руководством дирижера Александра Сосновского.

Посетителям релакс-вечеров организаторы рекомендуют взять плед, покрывало или туристский коврик для удобного расположения в зрительном зале под открытым небом. Попасть на все мероприятия программы можно по билету в Центральный ботанический сад.-0-