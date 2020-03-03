Ботанический сад подготовил минчанкам весенний сюрприз

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси подготовил к Международному празднику женщин мероприятие "Весна и совершенство", сообщили БЕЛТА организаторы.

Минчан и гостей города приглашают 7 марта полюбоваться весенними ландшафтами, насладиться романтичными прогулками и музыкальными сюрпризами.

В Экспозиционной оранжерее тропических растений с 11.00 до 15.00 для всех желающих в этот день будет организована профессиональная фотосъемка в любом секторе. Консультанты-визажисты научат посетительниц умело подчеркивать природную красоту во время мастер-класса "Экспресс макияж" (с 14.00 до 16.00). А известный креативный психолог поможет гостям разглядеть скрытый потенциал их эмоциональных возможностей с помощью тест-игры "Цветочная психология". Она продлится с 14.00 до 16.00.

Для самых любознательных экскурсоводы ботанического сада проведут экскурсию "Изумрудные красавицы", посетители которой смогут надышаться фитонцидами весенней хвои из коллекции учреждения. Экскурсионные группы формируются в 12.00 и 15.00 часов в оранжерее тропических растений.

Музыкальное завершение праздника в 16.30 на озерном комплексе ботанического сада обеспечит джаз-бэнд Apple Tea, который исполнит романтические, популярные и авторские произведения.-0-