Ботанический сад приглашает 29 февраля отпраздновать Масленицу

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-просветительское мероприятие "Масленица пришла!" состоится 29 февраля в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Программа начнется с красочной кавалькады в сопровождении всех персонажей праздника (скоморохов, ряженных) и самой Масленицы. Далее посетителей ожидают песни, шутки, белорусские танцы, конкурсы, игры и забавы. Перед гостями выступят фолк-ансамбли "Славяне" и "Смаката", дуэт "Не баян стайл". Театр "Жарт" проведет игры, блинный марафон и конкурс "карусель". Также в программе - шоу народных богатырей и цыганский театр "Джипси Бэнд".

В течение дня будут работать интерактивные зоны. Так, можно будет принять участие в розыгрыше подарков, оставить свое приветствие на огромном блине желаний, заглянуть на масленичный балаган, стать зрителем самоварного шоу. Маленьких гостей будут развлекать ростовые куклы и аттракционы.

Параллельно с праздником будут проходить познавательные экскурсии "Весна в тропиках". Минчан приглашают познакомиться с коллекциями растений в оранжереях сада. Здесь можно увидеть более 500 видов тропических и субтропических растений из разных регионов мира. Экскурсии запланированы на 14.00 и 16.00, группы будут формировать возле ведущего праздника. Кульминацией станет фаер-шоу и сожжение чучела зимы как символа всего негативного.

Масленица - древний славянский праздник в честь проводов зимы. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Традиционно в эти дни проходят ярмарки, массовые гуляния, пекут блины и ходят в гости. На седьмой день Масленицы принято просить прощения друг у друга. Цель праздника - примириться с ближними и простить все обиды.-0-