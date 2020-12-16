Ботанический сад приглашает на "Зимний новогодний праздник"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси подготовил для детей и взрослых "Зимний новогодний праздник". Развлекательные программы запланированы на 19, 20, 25, 26, 27 декабря и 2, 3 января, сообщили БЕЛТА в секторе информационно-просветительской работы ботсада.

"С 18 декабря ботанический сад приглашает минчан и гостей столицы на новогодние дневные и вечерние прогулки по саду. Центральная аллея, экспозиционная оранжерея, новогодняя елка, стильные новогодние инсталляции и, конечно, символ будущего года Бык зажглись праздничными огнями. В дневное время они послужат фотозонами, а в вечернее создадут сказочную атмосферу, - рассказали в учреждении. - А 19, 20, 25, 26, 27 декабря и в первые дни 2021 года - 2, 3 января - ботанический сад проводит новогодние интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогодние театрализованные представления "Карагод у Новы год".

Будут организованы экскурсии "Новогодняя экзотика", во время которых гостей сада познакомят с коллекционными растениями. Также посетителей ждут веселые встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, забавные игры, конкурсы и хороводы.

Маленькие посетители смогут прогуляться по аллеям сада верхом на пони и сфотографироваться с очаровательными собаками породы хаски.

Вечером 26 декабря посетители сада окажутся в компании Деда Мороза и Снегурочки на зажигательной дискотеке. Гостей угостят чаем от "Самоварного шоу". Кульминацией праздничного вечера станет пиротехническое шоу "Рождественские огни".

В магазине ботанического сада все желающие смогут приобрести ель европейскую или канадскую в кадках, срезку пихты, сувениры и новогодние аксессуары, изготовленные из природных материалов.-0-