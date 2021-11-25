Ботанический сад закроет осенний сезон подарками и квест-охотой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси 27 ноября приглашает минчан и гостей столицы на закрытие осеннего сезона и квест-охоту с подарками, сообщили БЕЛТА в учреждении.

С 12.00 до 16.00 в субботу любой гость Ботанического сада может попробовать себя в качестве искателя. В ходе квест-охоты участникам надо будет найти на территории сада стикеры с жабками и затем обменять их на подарки. Количество участников не ограничено, а вот подарков - да, поэтому охота обещает быть жаркой. И при этом познавательной, поскольку стикеры будут спрятаны в самых неожиданных местах сада и Экспозиционной оранжереи, куда некоторые "сыщики", возможно, раньше даже не заглядывали.

Кроме того, для "охотников" и всех желающих в 14.00 начнется бесплатная экскурсия в Экспозиционной оранжерее.-0-