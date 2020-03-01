"Брама поспеху" в виде огромной подковы появилась в Гродно

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Браму поспеху" в виде огромной подковы установили на ярмарке "Казюки", которая проходит сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Импровизированные ворота - элемент одного из возрожденных обрядов традиционной ярмарки "Казюки". Есть поверье, что если первым под подковой пройдет талантливый и успешный мастер, то и всем остальным, прошедшим под ней, будет сопутствовать удача весь год. Первым в Гродно в нынешнем году под подковой прошел ремесленник Павел Комарец. Он поучаствовал в еще одном, возрожденном несколько лет назад в Гродно, традиционном действе. Именно в этот день более опытные ремесленники принимают в свои ряды молодых. Церемония - своеобразный экзамен. Опытные мастера, вооруженные деревянными ложками, придирчиво осматривали работы кандидатов. Если ремесленник по уровню дорос до гильдии, то деревянной ложкой ему стучат по ладоням. А вот если мастер получит ложкой по лбу, то ему стоит еще подучиться. Мастер по дереву Игорь Курленя получил символический удар по ладоням от опытного коллеги Павла Комарца. Значит - принят!

Еще одно поверье, связанное с "Казюками", гласит, что от того, как пойдет торг в этот день, зависит, насколько успешным для ремесленника будет весь год.

Нынешняя ярмарка, которая впервые проходит на площади Ленина, вызвала интерес у горожан и гостей города. Бойко шла торговля деревянными аксессуарами для кухни, плетеными корзинками, изделиями из шерсти, глиняными кружками и кувшинами. Женщины присматривались к украшениям для себя и затейливым предметам для домашнего интерьера. Едва ли не очереди выстраивались за празднично украшенными веточками вербы. На празднике можно было угоститься гродненским чаем, попробовать напитки на меду и ягодах, съесть традиционный ярмарочный пончик.

"Говорить о том, насколько успешный торг, можно будет в конце дня. Пока мне в Гродно все нравится. Приехал в первый раз, но вижу интерес к моему товару. Кстати, воспользовался возможностью безвизового въезда в Гродненскую область, что очень удобно", - рассказывает мастер из Вильнюса Ромас Буель.

Ромас Буель

"Ярмарка собрала более 200 ремесленников со всех регионов Беларуси, а также мастеров из Польши, Литвы, Украины. За годы проведения ("Казюки" проходят в 20-й раз) она стала ярким событием в культурной жизни города", - отметил начальник отдела культуры Гродненского горисполкома Денис Черняк. Он подчеркивает, что привлекают гостей не только уникальные изделия ручной работы, но и возможность прикоснуться к традициям, истории. "Казюки" - это и культурная программа с песнями, танцами, мастер-классы.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Организаторами ее выступают Гродненский горисполком и Гродненский городской отдел Союза поляков на Беларуси. Святой Казимир был внуком Ягайло и сыном правителя Литвы и Польши - Казимира IV. Молодой княжич из рода Ягеллонов прожил недолгую жизнь, умер 4 марта 1484 года, его останки из Гродно перевезены в Вильно. В 1604 году Казимир канонизирован, его стали почитать как покровителя мастеровых людей. Мощи святого Казимира находятся в Вильнюсском кафедральном соборе. В Литве также широко празднуют "Казюки" (Kaziukas), в литовских городах и столице проходят многочисленные ярмарки ремесленников. Главными атрибутами праздника считаются пряники с отрывками из Евангелия и специально оформленные ветки вербы - "казимирки".-0-

Фото Леонида Щеглова