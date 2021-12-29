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29 декабря 2021, 15:12

Бранцевич рассказала об инструментах финоздоровления предприятий

Татьяна Бранцевич. Фото Минэкономики
Татьяна Бранцевич. Фото Минэкономики

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках рабочих поездок руководства Минэкономики в регионы для участия в сессиях областных Советов депутатов заместитель министра Татьяна Бранцевич посетила Гомель, где рассказала об инструментах финансовой модели оздоровления предприятий и их дальнейшего развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

Выступая с докладом на заседании, Татьяна Бранцевич отметила, что в целом по области финансовые результаты за 10 месяцев положительные. "Рентабельность продаж по Гомельской области выросла до 8,1%. Доля нерентабельных организаций - на уровне средних значений по экономике. Снизилось количество убыточных организаций, а генерируемые ими убытки уменьшились в 2,8 раза. Значения долговой нагрузки ниже, чем в целом по экономике", - констатировала заместитель главы экономического ведомства.

Вместе с тем, по словам Татьяны Бранцевич, параллельно продолжится системная работа по повышению эффективности предприятий госсектора через их финансовое оздоровление. "Предприятия, которые могут работать, у которых есть перспектива развития, должны совместно с госорганами отработать все возможные инструменты финансового оздоровления. Набор таких мер есть. Среди основных - обмен долгов на акции, их прощение либо выкуп у банков Агентством по управлению активами с последующим предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств. Для сельхозорганизаций финоздоровление проводим в рамках указов главы государства №253, №268, №399. Один из крайних инструментов - применение процедур экономической несостоятельности (банкротства). Применяем также такие меры, как продажа организаций, не имеющих стратегического значения, профильным инвесторам либо передача предприятий как имущественных комплексов в доверительное управление", - рассказала Татьяна Бранцевич.-0-

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