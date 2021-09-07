Браслав присоединился к инициативе "Город, дружественный детям и подросткам"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браслав стал 30-м городом, который присоединился к реализации платформы "Город, дружественный детям и подросткам", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Минобразования.

Город, дружественный детям и подросткам, - это современный город для комфортного проживания и всестороннего развития юных граждан, где дети и молодежь сами участвуют в разработке программ и принятии решений, затрагивающих их интересы. Дети и подростки сами думают над тем, что нужно сделать для благоустройства своего двора, школы, района, где они живут, чтобы их город стал дружественным детям, и при содействии взрослых осуществляют свои проекты.

К слову, в реализации этой платформы в Беларуси принимают участие такие города, как Брест, Пинск, Пружаны, Барановичи, Новополоцк, Полоцк, Орша, Гомель, Добруш, Мозырь, Светлогорск, Гродно, Лида, Новогрудок, Волковыск, Мосты, Щучин, Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Вилейка, Горки, Костюковичи, Шклов, Могилев, Бобруйск, Минск.-0-