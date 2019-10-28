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28 октября 2019, 16:12

Браславские медики будут внедрять методы китайской народной медицины

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславе планируют внедрять методы китайской народной медицины при лечении болезней нервной системы и опорно-двигательного аппарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Браславской центральной районной больницы Александр Макаревич.

По его словам, в конце минувшей недели район посетила делегация из китайской провинции Хубэй, в состав которой входили руководители Специализированного института китайской народной медицины этой провинции и Цзиньчжоуского госпиталя китайской традиционной медицины. Во время встречи гости из Поднебесной на примере браславской больницы ознакомились с многоуровневой системой оказания медпомощи в Беларуси, подготовкой специалистов, посетили хирургическое, поликлиническое, детское и стоматологическое отделения больницы, провели мастер-классы по иглоукалыванию и массажу.

"Главным результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Браславской ЦРБ и хубэйским институтом народной медицины, которое открывает нам возможность налаживания тесных партнерских связей", - подчеркнул Александр Макаревич.

Стороны намерены проводить совместные научно-исследовательские и образовательные проекты; исходя из взаимных пожеланий и опираясь на свои преимущества, организовывать обучающие курсы для своих партнеров. Отдельным направлением сотрудничества станет взаимное обучение в области традиционной медицины. "В этой связи мы рассматриваем возможность организации на базе нашей больницы отделения реабилитации, где будут практиковаться методы мануальной терапии и иглоукалывание, освоить которые помогут наши китайские коллеги. В комплексе с медикаментозным лечением они дадут серьезный положительный эффект при лечении болезней нервной системы и опорно-двигательного аппарата", - добавил главврач.

Как сообщили в Браславском райисполкоме, в настоящее время партнерские связи района с КНР активно развиваются в разных сферах. Летом в Браславе побывала группа китайских преподавателей, которые провели обучение местных школьников азам своего языка и каллиграфии. Совместно с ООО "Китайско-европейская культура "Цзиньжэнь" в Пекине создан офис представительства Браславского района и запущен сайт на китайском языке, через которые район будет продвигать свой туристический и экономический потенциал. В ноябре местные власти намерены подписать соглашение о сотрудничестве с руководством города Цзиньчжоу.-0-

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