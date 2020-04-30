Браславские музейщики разработали новые туристические маршруты по озерному краю

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Два новых туристических маршрута по Браславскому району разработали сотрудники музеев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном объединении музеев.

Музейщики готовы предложить новые экскурсии в Друю и Дрисвяты. Приграничные населенные пункты богаты своей историей и архитектурным наследием. В местечке Друя гостям расскажут о местном костеле Святой Троицы XVII века, который стоит на берегу Западной Двины. Также в маршруте Борисов камень, Благовещенская церковь, памятник на месте расстрела евреев и еврейское кладбище. В Дрисвятах готовы показать деревянный костел Петра и Павла и Петропавловскую церковь. Включен в экскурсию и "нулевой километр" современной европейской геодезии, который в прошлом году стал туристической точкой района.

"Сейчас работаем еще над одним проектом, планируем развивать ностальгический туризм. Это будет интересно уроженцам Браславского района, которые в свое время выехали за пределы родных мест, а также родственникам, предки которых жили и были связаны с Браславщиной", - отметили музейщики.

По словам специалистов, чаще всего озерный край посещают жители России, Латвии, Литвы и Польши. Спросом туристов пользуются различные экскурсии по Браславскому району.-0-