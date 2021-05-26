Браславской ЦРБ выделили Br400 тыс. на оборудование для центра хирургии и новую ПЦР-лабораторию

26 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Из областного бюджета Браславской центральной районной больнице (ЦРБ) на этот год дополнительно выделили Br400 тыс. Эти средства пойдут на приобретение оборудования в межрайонный центр хирургии и создание в районе лаборатории ПЦР-диагностики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Браславской ЦРБ Александр Макаревич.

Дополнительная сумма на нужды здравоохранения Браславского района на этот год выделена решением областного Совета депутатов.

"Сейчас закупается лапароскопическая стойка для операций в межрайонном центре хирургии, который действует в нашем учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость такого оборудования - около Br300 тыс. Стойку приобретаем через "Белмедтехнику". Также с помощью специалистов "Медтехники" из Витебска будем закупать необходимое оборудование для создания на базе Браславской ЦРБ лаборатории ПЦР-диагностики. Она будет обслуживать учреждения здравоохранения не только нашего района, но и райбольницы из Поставского, Миорского и Шарковщинского районов. Такая лаборатория откроется во втором полугодии этого года", - рассказал Александр Макаревич.

Он добавил, что сейчас ПЦР-тесты приходится отправлять в Витебск. Создание лаборатории ПЦР-диагностики в районе позволит проводить нужные исследования день в день и значительно удешевит процедуру из-за упрощенной логистики. Поскольку из соседних районов врачи привозят пациентов на КТ-исследование по графику в определенные дни, то заодно медперсонал сможет доставлять в Браслав и собранные мазки на COVID-19. После окончания пандемии в новой лаборатории будут проводить исследования по другим болезням.

Также из районного бюджета для ЦРБ выделили Br30 тыс. на ремонт помещений. Внутренние преобразования там уже проводятся. На ремонт и благоустройство учреждения здравоохранения идут и собственные средства от внебюджетной деятельности.-0-