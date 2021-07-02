Браслеты помощи с QR-кодами для уязвимой категории граждан разработали в ТЦСОН Витебского района

2 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Территориальном центре социального обслуживания населения Витебского района разработали и начали изготавливать браслеты помощи с нанесенными на них QR-кодами для использования в экстренных случаях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор ТЦСОНа Екатерина Лазовская.

Разработка сотрудников ТЦСОНа заключается в создании зашифрованных в QR-коде личных данных человека и сведений о его заболеваниях и нанесении его на удобный аксессуар. "Пожилым, людям с хроническими заболеваниями, склонным к внезапным приступам, инвалидам порой может стать плохо в незнакомом месте и просто на улице, в магазине. Мы разработали QR-код, где зашифрованы имя и фамилия, возраст, склонности к определенным болезням, аллергические реакции на лекарственные препараты. Если у человека есть при себе такой персональный "банк данных", то по прибытии скорой помощи медики могут узнать важную для них информацию для оказания эффективной помощи", - рассказала директор ТЦСОНа.

QR-коды можно наносить на кожаные или резиновые браслеты, кулоны, брелоки - те аксессуары, которые не мешают человеку, но носятся поверх одежды, чтобы привлекать к себе внимание. У подопечных дневного пребывания пожилых ТЦСОНа в агрогородке Кировская уже есть такие браслеты, они первыми тестируют эту разработку.

После успешной апробации новинки руководство центра соцобслуживания оповестит службу скорой помощи о разработке, чтобы медики обращали внимание при выезде к пациенту, есть ли у того при себе браслет помощи. В дальнейшем будет выработано единое цветовое решение для таких браслетов, чтобы не только врачи могли узнать сведения о человеке, у которого в общественном месте произошел обморок. "Смартфоны со сканерами теперь есть почти у каждого, поэтому такой QR-код станет для человека, страдающего от определенных заболеваний, настоящим помощником. Он облегчит работу бригады скорой помощи, приезжающей на вызов и иногда не знающей, какой человек нуждается в помощи и какие препараты ему нельзя вводить", - добавила Екатерина Лазовская.-0-