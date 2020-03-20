Брендированная карта гостя разрабатывается для "Славянского базара"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Мингорсправка" работает над созданием брендированной карты гостя "Славянского базара в Витебске". Об этом сообщил директор предприятия Борис Васильев сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выпускаем пять форматов карт, четыре из которых действуют на объектах Минска и области, одна - по всей республике. Но у каждого формата есть еще свои вариации времени действия и скидок, - рассказал Борис Васильев. - Сейчас работаем с дирекцией "Славянского базара в Витебске", чтобы выпустить брендированную карту гостя форума. Она будет реализовываться вместе с билетами. А также на ресурсе "В Гродно - без визы" уже есть информация по карте гостя, которая предлагается людям, посещающим эту зону".

К слову, летом минувшего года в Витебске возле городской ратуши открылось представительство центра "Карты гостя" (сегодня они есть в каждом областном центре). Здесь туристы и жители Беларуси могут приобрести карту гостя. Ее обладатели получат различные бонусы и скидки при посещении музеев и галерей в Витебске и райцентрах области, проживании в агроусадьбах.

В целом же, по словам Бориса Васильева, количество туристических объектов по всей стране, включенных в проект, превышает 1 тыс., в том числе 200 музеев.

Туристический проект "Карта гостя. Города и регионы Беларуси" реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и облисполкомов, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, агроусадьбы, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.-0-