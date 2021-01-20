Брест и Бяла-Подляска прорабатывают совместные проекты в зеленой экономике

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест и польская Бяла-Подляска прорабатывают возможность реализации совместных проектов в зеленой экономике по программе трансграничного сотрудничества, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Брест и Бяла-Подляска по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы реализуют несколько совместных проектов. Один из них направлен на развитие транспортной инфраструктуры. Общая сумма гранта ЕС для обеих сторон составила более 2 млн евро.

В частности, в Бяла-Подляске на международной трассе М1/Е30 оборудовали два перекрестка с круговым движением. В церемонии ввода объекта в эксплуатацию приняла участие брестская делегация.

"На встрече с мэрией Бяла-Подляски обсудили перспективные направления для сотрудничества, подготовку совместных проектов для участия в программе "Польша - Беларусь - Украина" на 2021-2027 годы, - сказал Вадим Кравчук. - Мы обговорили возможности перевода общественного транспорта на электрический, проекты по энергосбережению и энерготеплореабилитации социальных объектов. Еще одно направление - очищение и дальнейшее использование дождевых сточных вод. Эти три направления интересны и нам, и Бяла-Подляске". Вадим Кравчук добавил, что белорусский и польский города - побратимы. Они тесно взаимодействуют не только в социальной сфере, но и укрепляют экономическое сотрудничество.

Со своей стороны Брест по трансграничной программе работает над запуском автоматизированной системы управления дорожным движением. Это позволит перераспределить транспортные потоки и избавиться от пробок.

На семи перекрестках с интенсивным движением установлены умные светофоры, в проезжую часть встроены датчики, которые будут передавать информацию на специальные контроллеры. Речь идет об участках на пересечении улиц Московская - Гаврилова, ул.Московская - пр.Партизанский, ул.Московская - пр.Республики, улиц Московская - Пионерская, Варшавское шоссе - ул.Октябрьской революции, Варшавское шоссе - ул.Краснознаменная, Варшавское шоссе - ул.Махновича.

"Это даст возможность для беспрепятственного проезда общественного транспорта, обеспечит так называемую зеленую волну. Мы сможем разгрузить основные магистрали города и перераспределить транспортные потоки. Сейчас идет наладка и апробирование программного управления. В течение I квартала интеллектуальная система будет запущена", - подытожил первый зампредседателя горисполкома.-0-