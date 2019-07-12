Брест и Львов могут стать побратимами

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест прорабатывает возможность заключения договора о побратимстве с украинским Львовом. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Побратимство, в принципе, является общественным статусом. Это площадка для коммуникаций, прежде всего субъектов хозяйствования. Дает возможность чаще встречаться, выходить на более тесное взаимодействие. Сейчас прорабатываем варианты установления тесных отношений со Львовом. Побратимство с ним достаточно интересно для нашего города, должно быть взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Александр Рогачук. Он добавил, что рассматриваются перспективы сотрудничества с российской Самарой.

У Бреста насчитывается 34 побратима (партнера), три из них украинские - Одесса, Луцк и Ивано-Франковск. Многочисленное представительство у России: с областным центром тесно взаимодействуют 13 городов. "Среди российских побратимов, наверное, самые эффективные торгово-экономические отношения у нас складываются с Калининградом. Этому способствует много факторов, в том числе и географическое положение. Такое сотрудничество является примером того, что побратимство выливается в реальное экономическое взаимодействие. Тому подтверждение - сегодняшний визит делегации из Калининграда", - сказал мэр.

В эти дни в Бресте находятся бизнесмены из Калининграда, которые в том числе представляют общественную организацию "Калининградское землячество белорусов". Цель их визита - укрепить сотрудничество с партнерами и почтить память защитников, участвовавших в освобождении Беларуси. "Очень тесно сотрудничаем по бизнесу, в общественных делах, проводим совместные мероприятия. В этот раз мы приехали, чтобы возложить цветы в Брестской крепости и в Дрогичинском районе, почтить память героев. 75-летие освобождение Беларуси - важная дата и для белорусов, и для россиян. Каждая семья потеряла кого-то из близких в Великой Отечественной войне: мой дедушка родом из Могилевской области пропал без вести. Пока мы живы, будем помнить тех, кто погиб, чтобы мы могли жить спокойно", - отметила председатель "Калининградского землячества белорусов" Светлана Зезера.

Внешнеторговый оборот Бреста с регионами России в январе-мае текущего года составил $475,3 млн. Темп роста - 102,6%. За пять месяцев предприятия города экспортировали в страну-соседку товаров на сумму $374,3 млн. В том числе брестчане нарастили поставки своим побратимам. Например, в Калининград и область экспорт вырос примерно на 6%, в Ижевск и Удмуртию - в два раза.-0-