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07 сентября 2019, 13:27

Брест и нидерландский Куворден реализуют проект в сфере безопасности дорожного движения

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7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Города-побратимы - Брест и нидерландский Куворден - намерены реализовать совместный проект в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщил мэр муниципалитета Куворден Берт Баумайстер сегодня во время приема официальных делегаций по случаю тысячелетия Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над безопасным будущим, устойчивым развитием городов, улучшением их экологии. Один из вариантов для этого - велодвижение. В этом у Нидерландов большой опыт. В качестве подарка хочу преподнести Бресту проект кругового перекрестка, - сказал Берт Баумайстер. - Все участники дорожного движения должны быть партнерами. По такому же принципу мы работаем с нашим городом-побратимом".

Перекресток спроектирован таким образом, чтобы по нему было удобно и безопасно передвигаться всем видам транспорта, предусматривается выделение велодорожки. По задумке, аналогичные объекты появятся и в Бресте, и в Кувордене. В областном центре инициативу предлагают опробовать на пересечении улиц Гоголя и Карбышева.

Нидерландская сторона предлагает в совместном проекте отразить побратимские связи. Например, в Кувордене на одном из круговых перекрестков хотят установить конструкции в виде Брестской крепости и местного замка, соединенных межу собой железной дорогой. Это символы обоих приграничных городов, в которых развита логистика. "Важно в равной степени обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Это будет стимулировать людей оставлять машины дома и передвигаться по городу на велосипеде, заботиться о своем здоровье", - уверен Берт Баумайстер.

Брест и Куворден в 2020 году отметят 20-летие побратимских отношений. За это время города наладили тесные связи во многих сферах. "У нас много общего, мы понимаем друг друга. Переговоры между нашими специалистами в сфере дорожного движения и представителями Бреста являются примером того, насколько побратимские отношения могут иметь интенсивный характер. Совместные проекты являются хорошей подоплекой для укрепления сотрудничества", - подчеркнул мэр.

В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялся прием официальных делегаций, прибывших на торжества по случаю тысячелетия города. С юбилеем горожан поздравили представители местных органов власти и деловых кругов более чем из десяти стран, международных и общественных организаций, дипломаты, депутаты.-0-

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