Брест и сербская Суботица намерены увеличить взаимный турпоток

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест и его город-побратим из Сербии - Суботица - обладают резервами для увеличения взаимного туристического потока. Такое мнение высказал член городского Совета Суботицы Сержан Самарджич сегодня во время приема официальных делегаций по случаю тысячелетия Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Договор о побратимстве города заключили в 2015 году. Сержан Самарджич обратил внимание, что в последние три года сотрудничество стало тесным, отношения динамично развиваются, в большей степени в сфере культуры. "Я как куратор сферы туризма вижу перспективы в этой отрасли. В Суботице проживают около 140 тыс. человек, город находится между Белградом и Будапештом, что создает хорошие условия для развития экономики и туризма. Брест тоже трансграничный центр. Наши города разделяют меньше тысячи километров, это немного. Тем более, безвизовое посещение открывает для Бреста большие возможности", - считает он.

Делегация из Сербии во время визита оценила туристические возможности областного центра, прилегающих территорий. Гости остались под впечатлением от посещения Брестской крепости, Городского сада, популярной улицы Советской, гребного канала. "Безусловно, путешественников привлекают основные достопримечательности. Мы увидели новые гостиницы, а это тоже создает условие для развития туризма. В пользу Бреста еще играет близкое расположение Беловежской пущи, которая является брендом Беларуси", - сказал Сержан Самарджич. Он уверен, что сербам придутся по вкусу и белорусские продукты питания.

В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялся прием официальных делегаций, прибывших на торжества по случаю тысячелетия города. С юбилеем горожан поздравили представители местных органов власти и деловых кругов более чем из десяти стран, международных и общественных организаций, дипломаты, депутаты. Гости отмечали, что в последнее время областной центр серьезно преобразился, желали динамичного развития во втором тысячелетии, его жителям - мира, добра и благополучия.-0-