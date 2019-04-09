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Брест - культурная столица СНГ: себя показать и на других посмотреть

Регионы 09.04.2019 | 16:49

Брест стал 15-й культурной столицей Содружества. До этого из белорусских городов такой чести удостаивались Гомель и Могилев. Чем в этом году удивит белорусов и зарубежных гостей город над Бугом, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко.

- К Бресту в этом году приковано повышенное внимание. Областной центр отмечает свое тысячелетие, значительный интерес вызывает статус культурной столицы СНГ. Светлана Николаевна, готов ли Брест удивлять?

- О том, что наш город станет культурной столицей Содружества, мы узнали еще осенью 2017 года. С одной стороны, подобный опыт уже был: в 2015-м Брест становился культурной столицей Беларуси. При этом осознавали, что ждет большая ответственность. Год назад начали разрабатывать программу, которая предусматривает реализацию творческих проектов с участием стран СНГ. Она содержит 34 крупных международных мероприятия, что поспособствует расширению культурного обмена, сохранению историко-культурного наследия, развитию туризма. Конечно, это и возможность показать свою культуру - города, Брестской области, Беларуси. Нам, брестчанам, повезло, что на протяжении года сможем наслаждаться многообразием искусства 11 стран.

- Хотелось бы узнать подробнее о наиболее интересных мероприятиях...

- В мае будет два таких. Впервые организуем фестиваль хоров мальчиков. Он называется "Берестейский хоровой собор" и пройдет с 6 по 9 мая. Идею обсуждали давно. В Бресте несколько подобных коллективов, самый известный - "Пеўнікі". Необычное искусство, потому что непросто создать хор мальчиков, ведь у них ломаются голоса. Приедут представители разных стран, запланированы концерты (в том числе сводные номера), мастер-классы. Заключительный концерт состоится в День Победы в Брестской крепости. Ребята будут исполнять патриотические песни.

А 8 мая у нас выступит Молодежный симфонический оркестр стран СНГ. Пока определяемся, какую площадку предоставить этому многонациональному коллективу. Его участниками являются около 200 человек. В программе - патриотический репертуар.

Хочу обратить внимание на международный хореографический фестиваль "Танцевальная радуга", который намечен на 30 мая - 3 июня. К нему присоединятся участники не только из стран СНГ, но и других государств. Планировали, что на форуме выступят 500 детей, подростков, молодых людей. Но число желающих превысило наши ожидания - приедут около 600 человек. Задействуем как крытые, так и открытые площадки. Например, танцевальные коллективы устроят флешмоб и пройдут по улице Советской, проспекту Машерова, улице Ленина до площади, где будет большой праздник. Детали программы еще разрабатываются.

- Названные вами мероприятия совпадают с празднованием 9 Мая, Дня защиты детей. Так задумывалось?

- Эти два фестиваля хотим сделать традиционными. У каждого города есть свой бренд. Брест у многих людей ассоциируется с крепостью, мужеством, и нам давно хотелось организовать фестиваль, который будет посвящен патриотической тематике. Что касается хореографии, то в этом искусстве брестчане удерживают высокую планку. Поэтому, естественно, нам хочется не только увидеть мастерство иностранцев, но и показать им свое.

- Учитывая летние каникулы и сезон отпусков, этот период будет не таким насыщенным на события?

- Летом у нас тоже довольно увлекательная программа. До осени продлится международный конкурс детского экслибриса ExlibrisBrest. Его проводит брестская Детская школа изобразительных искусств имени А.А.Алонцева совместно с городской библиотекой имени А.С.Пушкина. Победителей отметят дипломами и призами, лучшие работы будут представлены на итоговой выставке.

В это время под знаком Года книги в СНГ пройдет акция "Книга - в подарок Бресту". Сейчас Москва собирает книги для 10 крупнейших библиотек нашего города. По словам коллег, там уже пакуются первые посылки, издания будут пересылать до сентября включительно. Потом дарители приедут к нам в гости, чтобы лично вручить книги библиотекам.

- Уверена, все самое интересное припасено на сентябрь, когда Брест официально отпразднует свое тысячелетие…

- Постараемся удивить брестчан и гостей города. С 6 по 8 сентября впервые пройдет международный парад оркестров. Уже поступило более 10 заявок. Помимо белорусских коллективов приглашены оркестр Департамента войск карабинеров МВД Молдовы, духовой оркестр Государственной академической филармонии столицы Казахстана, из России приедут Нижегородский губернский оркестр и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Представители Польши тоже изъявили желание поучаствовать, прибудет оркестр из Хелма.

Все начнется со сводной репетиции оркестров, вместе на площади Ленина они исполнят гимн Бреста. Кроме того, для выступлений будут отведены площадки в других частях города, где коллективы исполнят свои программы. Представления бесплатные. Основное мероприятие состоится в Брестской крепости. Оркестры парадом пройдут на площадь, где запланирован плац-концерт. Думаю, получится невероятный праздник, такого в Бресте еще не было.

В эти же дни примем фестиваль Дружбы с участием коллективов стран Содружества. Он проходит под патронажем Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина. Вуз, в котором учится много иностранцев, ежегодно проводит свой фестиваль. Хотим, чтобы он повысил свой статус. Ожидаем, что в нем примут участие в первую очередь молодые артисты, чтобы их глазами посмотреть на искусство стран СНГ: традиционную и современную культуру.

Ярким событием обещает стать карнавал. Мы его проводили уже несколько раз, но он не носил международный статус. В дни празднования тысячелетия у нас будет много гостей-иностранцев, в том числе из стран Содружества, привлечем их к карнавалу. Колонна будет двигаться от Кобринского моста по проспекту Машерова, улице Ленина. Рассчитываем, что за процессией смогут понаблюдать более 40 тыс. человек. Покажем историю Бреста (будут исторические персонажи), наши передовые предприятия, творчество. Рассматривается возможность участия представителей африканского континента.

- После такого публику будет сложно удивить.

- Каждый сможет найти что-то интересное для себя, ведь культура многообразная. В октябре Брест примет IV Национальный форум "Музеи Беларуси". На мероприятие ждем и зарубежных гостей. Также в этом месяце состоятся показы фильмов стран СНГ - документальных и художественных. В ноябре проведем областной фольклорный праздник "Рух зямлі". Здесь в первую очередь хотим показать богатство нашей культуры, чтобы она расширила свои границы.

В декабре ждем презентацию книги "Культурное наследие Бреста". Вручим издание делегациям, которые приедут к нам на закрытие проекта "Брест - культурная столица СНГ 2019 года". Будет концерт с участием звезд эстрады стран Содружества.

Уверена, год культуры вдохновит нашу творческую элиту - художников, писателей, поэтов, музыкантов - на создание новых произведений, масштабных проектов.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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