Брест, Лунинецкий район и Беловежский сельсовет занесены на областную Доску почета

1 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония чествования лучших тружеников и коллективов области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что 1 Мая мы чествуем лучших тружеников области. Они являются ярким примером того, что в районе, небольшом городке, деревеньке можно успешно работать и получать высокие результаты, и достойны представлять свои регионы на обновленной Доске почета, - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Безусловно, уровень развития экономики во многом определяет благополучие и качество жизни людей. Однако за всеми показателями, цифрами, результатами стоят прежде всего кадры: их трудолюбие, ответственность, высокий профессионализм. Это позволяет не только гордиться достижениями, но и быть уверенными в успешном решении задач на перспективу".

Губернатор вручил дипломы победителям соревнований за достижения в 2018 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Среди городов областного подчинения лучшим признан Брест, районов - Лунинецкий район, сельсоветов - Беловежский сельский Совет депутатов Каменецкого района.

По словам председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, диплом является наградой областному центру за работу в 2018 году и одновременно авансом на 2019-й. "Этот год для нас еще более ответственный. Уверен, что сохраним набранные темпы, ведь залогом успешного развития города является труд тысяч брестчан", - сказал мэр.

Особенная эта награда и для Лунинецкого района, который впервые занесен на областную Доску почета. "К этой победе мы шли долго. Город и район в 2018 году развивались динамично. Добились хороших показателей в сельском хозяйстве (занимаем лидирующее место по производству мяса), наращиваем объемы промышленности, ежегодно строим до 20 тыс. кв.м жилья. На 2019 год у нас тоже амбициозные планы. Самое главное - забота о благополучии людей", - добавил председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко.

Также на областную Доску почета занесены лучшие промышленные предприятия, организации топливно-энергетического, агропромышленного и строительного комплексов, транспорта, связи, сферы услуг, учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. В частности, по решению облисполкома лучшими признаны ОАО "Брестское мороженое", "Агро-сад Рассвет", "Пинагрузсервис", Столинская ПМК-24, КПУП "Брестводоканал", Барановичский зональный узел электросвязи Брестского филиала РУП "Белтелеком", Брестский государственный торгово-технологический колледж, Детская музыкальная школа искусств №1 Бреста, Кобринская центральная районная больница, областной центр олимпийского резерва по игровым видам спорта "Виктория".-0-