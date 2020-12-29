Брест на VI Всебелорусском народном собрании представят 77 делегатов

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегатов на VI Всебелорусское народное собрание избрали сегодня на заседании Брестского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брестский горисполком при подготовке к собранию определил квоту по депутатам местных Советов и представителям общественных объединений. От нашего городского депутатского корпуса поедет 34 делегата: 26 человек от городского Совета депутатов и восемь - от облсовета, которые были избраны по округам Бреста. Всего город на Всебелорусском народном собрании представят 77 человек", - отметил начальник отдела организационно-кадровой работы горисполкома Александр Савченко.

По его словам, это люди разного социального статуса и профессий, в том числе рабочие, военнослужащие, руководители предприятий. "Работа по подготовке к ВНС только начата. В ближайшее время (думаю, после новогодних праздников) будут определены темы, которые участники от Бреста смогут поднять на собрании. Будут учтены и вопросы, полученные во время проведения диалоговых площадок. Сейчас они аккумулируются, чтобы затем выработать конкретные предложения", - добавил Александр Савченко.

Одним из кандидатов для участия во Всебелорусском народном собрании стал депутат Брестского горсовета Сергей Киселевич. Он отметил, что Брестская область готовит пакет предложений, которые касаются и изменений в Конституцию, и перспектив развития различных сфер. "Эти предложения учитывают мнения, которые были собраны в общественных приемных. Думаю, они найдут отражение в решениях, которые будут приняты на ВНС, - сказал он. - Например, особенность Брестского региона - большое число многодетных семей. Одно из предложений касается большей поддержки института семьи".-0-

Фото Вадима Якубёнка