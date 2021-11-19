Брест начали украшать к Новому году

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте начали устанавливать новогодние елки. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

Специалисты Брестского ДЭП приступили к монтажу каркасов девяти елок. Главная городская елка традиционно будет стоять на площади Ленина. Символы Нового года также появятся на пересечении ул.Ленина и набережной, ул.Советской и набережной, на кольце бульвара Шевченко. Бульвар Космонавтов ждет уже полюбившуюся так называемую марсианскую елку. Вечнозеленую красавицу установят у здания администрации Московского района. Еще в качестве локаций выбраны ул.Махновича возле торгового центра "Варшавский", ул.Сябровская у магазина "Санта" и ул.Суворова (в районе домов 108-112).

"Решили устанавливать искусственные елки. Лишь две на набережной, а также на ул.Суворова будут из металлического каркаса, на котором будут закреплены натуральные ветки, - отметил Александр Рогачук. - Торжественное открытие главной елки Бреста пройдет 17 декабря". Такие мероприятия состоятся и в районах города: в Московском - 13 декабря, Ленинском - 15 декабря.-0-