Брест начали украшать к зимним праздникам

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте коммунальные службы с 15 ноября приступили к украшению города к новогодним и рождественским праздникам, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

В центральной части города и микрорайонах установят восемь новогодних елей. На площади Ленина по традиции разместится главная елка Бреста. Ее оформление будет принципиально отличаться от прошлогоднего, детали пока держат в секрете. Известно, что это будет искусственная елка высотой 24 м. К ее монтажу специалисты приступят в начале декабря. Предварительно, огнями зеленая красавица засияет 21 декабря.

По словам Вадима Кравчука, к зимним праздникам в новом виде предстанет и сама площадь Ленина. В этом году она впервые станет ярмарочной. По ее периметру установят около 20 стилизованных деревянных домиков, где можно будет купить новогодние украшения, подарочные наборы, карнавальные костюмы, сувениры. Также торговля предложит чай, кофе, молочные коктейли, горячий шоколад и глинтвейн, фаст-фуд. Сцену разместят таким образом, чтобы открывалась перспектива на красочно украшенную улицу Пушкинскую. Дополнят картину объемные светодиодные фигуры.

"Приложим все усилия, чтобы Брест выглядел еще лучше, чем в прошлом году. Добавим некоторые изюминки в украшение города: где-то появится новая иллюминация, станет больше мест с праздничными инсталляциями. Ожидается, что уже к 18 декабря завершим подготовку к Новому году и Рождеству", - сказал заместитель директора по наружному освещению Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия городского ЖКХ Григорий Табунов.-0-