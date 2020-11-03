3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест начали украшать к зимним праздникам, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по наружному освещению КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие" Григорий Табунов.

Подготовку центральных улиц города к грядущим праздникам коммунальщики начали 2 ноября. "Каких-то особых изменений в праздничной иллюминации не будет. Единственное, прошлогоднюю главную елку установим на набережной Мухавца. Вместо мяча-бриллианта верхушку украсит звезда. Теперь это будет елка Ленинского района", - отметил Григорий Табунов.

На площадь Ленина же вернется традиционная елка. Ее 24-метровый металлический каркас укутают натуральными еловыми лапками.

Завершить подготовку к Рождеству и Новому году в Бресте планируют к середине декабря.-0-