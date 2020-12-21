21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест обзавелся живым талисманом 2021 года - белым бычком. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

Двухмесячного бычка голштинской породы показали брестчанам во время церемонии зажжения огней на главной новогодней елке. Горожанам предложили придумать кличку теленку. Варианты можно присылать до 29 декабря на электронный адрес ispolkombrest@brest.by. Имя талисмана Александр Рогачук опубликует в своем Telegram-канале накануне новогодней ночи.

Живет бычок на молочно-товарном комплексе ОАО "Молодая гвардия" в деревне Збироги. Получает полноценный рацион питания, подвижен и активен. Вес бычка при рождении был 31 кг, а сейчас - 80 кг. Кстати, после дефиле на площади Ленина бычок стал звездой - так его теперь называют работники фермы.

В Брестском горисполкоме пообещали следить за судьбой маленького талисмана.-0-

Фото из Telegram-канала Александра Рогачука