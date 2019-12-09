Брест передал эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест сегодня передал Шымкенту эстафету культурной столицы СНГ. Этот статус казахстанскому городу будет принадлежать в течение 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась в Брестском академическом театре драмы. "Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества", безусловно, является ключевым проектом государств СНГ в сфере культуры. Заслужить такой статус почетно и одновременно ответственно. Беларусь гордится, что с момента реализации этого международного проекта три белорусских города - Гомель, Могилев и Брест - были выбраны культурными столицами Содружества, - сказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. - В течение 2019 года Брест достойно нес этот высокий статус. В городе царил настоящий праздник культуры, который способствовал сохранению мира, дружбы и взаимодействию между народами. Сегодня передаем эстафету Шымкенту. Новой культурной столице искренне желаем новых открытий, идей, проектов".

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что мероприятия культурной столицы Содружества очень органично вписались в программу празднования тысячелетия областного центра, придали событию больший размах. "Культурная жизнь настолько многообразна, что этот уникальный статус позволил нам немного выйти из провинциального формата наших праздников. Уверен, что в 2020 году будет не меньше ярких событий", - подчеркнул мэр. Он добавил, что некоторые мероприятия, родившиеся в этом году, станут в Бресте традиционными.

Александр Рогачук передал первому заместителю акима Шымкента Нуртаю Кайрату символическую статуэтку. "Для города это в первую очередь большая ответственность. Жители с положительными эмоциями ждали момента передачи эстафеты, Шымкент готовится к этому статусу. Это хорошая возможность для стран - участниц Содружества обменяться знаниями об истории, культуре. Символично и то, что в 2020 году наш город отметит свое 2200-летие", - сказал Нуртай Кайрат.

Первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что сегодняшнее мероприятие вызывает двоякие чувства. С одной стороны, это радость и глубокое удовлетворение от того, что Брест в свой юбилейный год удостоился чести стать культурной столицей Содружества, жители и гости стали свидетелями десятков мероприятий. "Действительно, это был праздник. Брестчане смогли глубже познакомиться с культурой всех стран СНГ. В то же время немного грустно от того, что этот праздник завершается. Уверен, точка не ставится. У вас большой потенциал и нужно двигаться вперед", - подчеркнул он.

В этом вопросе с Виктором Гуминским полностью солидарен сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Статус культурной столицы остается навсегда. С такой историей, людьми, благодатной природой у Бреста большой потенциал", - считает Михаил Швыдкой.

Во время церемонии также состоялось чествование лауреатов премии "Содружество дебютов", которым в торжественной обстановке вручены заслуженные награды. Продолжился вечер праздничным концертом с участием ведущих солистов из стран СНГ.-0-