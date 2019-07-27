Брест серьезно преобразился к своему тысячелетию - Мясникович

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктура Бреста серьезно преобразилась к празднованию тысячелетия города. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это новый город, в подготовке к его тысячелетию участвовала вся страна. Были внимательно рассмотрены все предложения и изысканы достаточно большие средства, чтобы сделать брестчанам достойный подарок. Появившиеся социальные, транспортные объекты дорогого стоят. Они востребованы и будут служить многие десятилетия", - сказал Михаил Мясникович.

Глава верхней палаты парламента во время рабочего визита проинспектировал строительство некоторых объектов. Согласно распоряжению Президента, к юбилею Бреста необходимо было возвести 28 объектов, из них 20 уже введены в строй. Степень готовности остальных - 97% (за исключением очистных сооружений, которые будут готовы к вводу в ноябре). В частности, среднюю школу и школу-сад в заречной части города планируют открыть 30 августа, 6 сентября - Западный обход. В начале осени распахнет двери и обновленный театр кукол.

Председатель Совета Республики возложил сегодня цветы к Вечному огню в Брестской крепости в честь 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие руководители Бреста и области, депутаты, ветераны, представители дипломатических миссий, общественных организаций. Память защитников Отечества почтили минутой молчания.

"В этом месте испытываю особые чувства. Хочется в очередной раз склонить голову перед мужеством и героизмом людей, которые первыми встретили войну. Высказать слова благодарности за великое дело, которое они отстаивали: честь, независимость и свободу Родины. Общаясь с ветеранами вижу, что они молодцы, полны оптимизма. Считаю, что это очень хороший пример для нашей молодежи, да и для людей среднего поколения", - отметил Михаил Мясникович.

Он добавил, что с Брестом у него связаны светлые воспоминания. "Будучи студентом Брестского инженерно-строительного института, я участвовал в создании мемориального комплекса, бетонировании главного монумента. Поэтому здесь есть частичка и моего труда. Работали, чтобы достойно увековечить память защитников. Мне кажется, получилось", - сказал спикер.

Брест был освобожден 28 июля 1944 года. В настоящее время в городе проживают 216 ветеранов Великой Отечественной войны.-0-

Фото Вадима Якубёнка