Брест стал участником конкурса городских инноваций фонда Майкла Блумберга

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест будет участвовать в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge 2021, объявленном бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В январе в горисполком пришло письмо от известного американского политика и бизнесмена с приглашением принять участие в конкурсе городских инноваций в условиях пандемии, которые можно будет в последующем распространять на другие города. Накануне мэрия получила официальное подтверждение об участии Бреста в глобальном челлендже.

"Брест в числе городов, которые будут разрабатывать и реализовывать проект с учетом условий масштабного распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также его последующего распространения на другие города. Для нашего города почетно получить вызов для участия в таком престижном проекте. В любом случае для нас это будет колоссальный опыт", - написал Александр Рогачук и пообещал регулярно информировать своих подписчиков обо всех перипетиях участия в конкурсе.

Благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies приглашает в Global Mayors Challenge 2021 муниципалитеты городов с населением 100 тыс. человек и более. Брест получил одно из 500 первых приглашений. Участники будут делиться своими идеями и проектами в области здравоохранения, социальной устойчивости, бюджетной экономии и противодействия изменению климата. Инициативы могут находиться на любой стадии реализации, но должны обладать потенциалом, который позволил бы распространить их на другие города планеты.

Всемирно известные эксперты по инновациям помогут доработать 50 лучших проектов. Главный приз челленджа - $1 млн - к концу этого года получат 15 городов.-0-