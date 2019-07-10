Брест в январе-мае увеличил экспорт в Китай в 1,5 раза

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Бреста в январе-мае текущего года нарастили экспорт в Китай в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сегодня сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук во время встречи с делегацией из китайского Хэфэя, передает корреспондент БЕЛТА.

"От деклараций о намерениях с китайскими партнерами переходим к конкретным делам, получаем ощутимые результаты. В 2018 году мы утроили экспорт в КНР - на сумму около $8 млн. По итогам января-мая он вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Александр Рогачук. За пять месяцев экспорт продукции предприятий Бреста в Поднебесную составил $2,1 млн.

Мэр подчеркнул, что наращиванию экспорта способствуют точечные контакты между регионами. Таким примером можно назвать сотрудничество Бреста и Хэфэя, которые в сентябре 2017 года заключили договор о взаимодействии. В эти дни представители деловых кругов этого китайского города находятся с визитом в Беларуси. Делегацию возглавляет исполнительный директор компании "Хэфэйский универсальный магазин" Ма Кайфэн. Бизнесмены выразили заинтересованность в прямых поставках продукции брестских производителей в Хэфэй.

"Во время визита мы посетили ведущие предприятия Бреста. Это окончательно убедило нас в высочайшем качестве продукции, самых требовательных нормах и стандартах, которые к ней предъявляются. Уверены, что весь спектр товаров, который мы увидели за эти два дня, обязательно попадет на рынок Китая", - отметил Ма Кайфэн.

Представители делегации побывали в ОАО "Савушкин продукт", "Брестский мясокомбинат", познакомились с торговыми сетями и рынком областного центра, определили перспективы взаимодействия. В частности, обсуждена возможность сотрудничества с ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" и СП "Санта Бремор" ООО.

"С Китаем начали сотрудничать два года назад. Результаты пока скромные. Поставили туда 30 т мороженого, в основном в западные провинции. Сейчас готовы поставлять более крупный пакет практически всего производимого товара, однако существуют вопросы, связанные с унификацией ветеринарных сертификатов. Этой проблемой занимаемся. Думаю, что в скором времени она будет решена", - сказал заместитель директора СП "Санта Бремор" Владимир Кулешов.

В целом в 2019 году предприятия Бреста намерены поставить в Китай продукцию на сумму более $10 млн.-0-