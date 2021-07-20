Брест встречает Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня встречают Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство, сообщили корреспонденту БЕЛТА горисполкоме.

Состав с участниками проекта прибудет на железнодорожный вокзал в 9.00. Ожидается, что пассажирами молодежного поезда станут около 100 человек. Это молодые люди в возрасте от 18 до 31 года из всех регионов страны - студенты, депутаты, волонтеры, работающая и сельская молодежь, представители популярных в молодежной среде спортивных объединений, блогеры, молодежные послы ЦУР. Гостей по традиции встретят с хлебом-солью и оркестром. От имени руководства мэрии участников мероприятия поприветствует заместитель председателя горисполкома Виталий Щерба.

Одним из центральных пунктов программы пребывания в пограничном городе станет трудовая акция по благоустройству территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Участники молодежного поезда возложат венок к Вечному огню мемориала, а затем, вооружившись инструментами, выполнят заявки администрации комплекса.

Во второй половине дня запланировано посещение объектов Бреста - детского квартала на ул.Васнецова и образовательного центра МЧС, аллеи Памяти в поселке Мухавец Брестского района и Гарнизонного кладбища, областного ЦОР по легкой атлетике. После пешей прогулки по городу участники поезда в 22.23 отправятся в Марьину Горку.

Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство стартовал 15 июля в Гродно. В течение 8 дней участники проекта проедут около 2 тыс. км по территории Беларуси (Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск) и примут участие в общественно значимых событиях и мероприятиях. Организаторами проекта выступают Министерство образования, областные (Минский городской) исполнительные комитеты, Белорусская железная дорога, Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Белорусского комитета молодежных организаций.

Ожидается, что проект послужит более динамичному развитию молодежной политики в регионах, реализации молодежных общественно значимых инициатив, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, формированию позитивного имиджа страны в молодежной среде.-0-