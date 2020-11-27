Брест вышел на пик первой волны пандемии коронавирусной инфекции

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте достигнут пик первой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня журналистам главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"По тем данным, которые мы на сегодня имеем, введение масочного режима по всей области и другие ограничительные мероприятия дали свои результаты. Количество пациентов с COVID-19, которых мы ежедневно регистрируем, уменьшилось. По графикам и прогнозам, мы еще не достигли пика по заболеваемости. Брест уже вышел на пик первой волны", - сказал главврач областной клиники.

Всего в организациях здравоохранения Брестской области для медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделена 4 861 койка. На сегодня они не заняты полностью. "Во всех учреждениях, в том числе и в Бресте, есть резерв, для того чтобы госпитализировать также пациентов, у которых наличие болезни мы лишь предполагаем", - отметил Александр Карпицкий.

При этом он дополнил, что, следуя мировой практике, Минздрав рекомендует легкие формы заболевания все же лечить амбулаторно. "Отличие второй волны от первой заключается в том, что много легких, скрытых форм. Сегодня на амбулаторно-поликлиническом этапе находится больше пациентов, чем в стационарах. А при первой волне было наоборот", - констатировал главврач.

При том что молодых пациентов во время второй волны пандемии стало больше, основную часть заболевших составляет население старше 40-50 лет. По наблюдениям медиков, чаще всего болеют, причем с осложненными формами течения болезни, люди с хроническими заболеваниями.

На сегодня помощь в лечении пациентов с COVID-19 в областном центре оказывают практически все стационары. Так, центральная и 1-я городские больницы работают как инфекционные госпитали. Задействованы областные диспансеры - туберкулезный, кожвен, онкологический. Экстренную помощь населению оказывают областная клиника и больница скорой медицинской помощи.

"Плановая госпитализация пациентов у нас ограничена, но не отменена. Это же касается и онкологического диспансера, - подчеркнул Александр Карпицкий. - Более того, на базе операционного отделения больницы мы открыли дополнительно шесть реанимационных коек для соматических пациентов - с инсультами, инфарктами, различными отравлениями, после ДТП - то есть тех, которые требуют реанимационной помощи".

Сейчас в областной клинической больнице насчитывается более 300 кислородных точек, 48 аппаратов искусственной вентиляции легких (шесть поступили недавно), а также 13 наркозно-дыхательных аппаратов. По словам главного врача, таким арсеналом располагает далеко не каждая областная больница.-0-